El clásico de clásicos de Citroën vuelve a las calles, pero no será el 2 CV que conocemos

Un nuevo modelo tendrá la firma del doble chevron en la gama baja de su flota. De momento, es el ë-C3 el que permite accesibilidad real a los eléctricos de Citroën, pero el escenario pronto cambiará y nada menos que con la reinterpretación cero emisiones del clásico de clásicos francés. El Citroën 2 CV vuelve a las calles para sumarse a la oleada de revivals EV europeos de íconos del pasado.

Que no te gane la ansiedad, como consejo preliminar, porque el nuevo 2 CV no se lanzará mañana ni el año próximo. Todo indica que será en 2028 cuando lo veamos sumarse a la competencia de los urbanos baratos y de bajo coste. Ahora bien, algo es seguro: el fabricante confirmó que en la primavera del 2026 –en el Salón del Automóvil de París de octubre, para ser exacto– dará a conocer los primeros detalles concretos y, entonces, tendremos las primeras certezas sobre cómo será el coche.

Citroën 2 CV | Stellantis

"Al igual que el original democratizó en su día la movilidad, el nuevo 2 CV volverá a encantar a una nueva generación con la movilidad eléctrica gracias a un modelo muy deseable", declaró Xavier Chardon, director general de Citroën, durante el reciente Investor Day de Stellantis realizado en Michigan, Estados Unidos. ¿Espera algo parecido al Renault Twingo E-Tech, a juzgar por sus palabras? En términos de principios –practicidad, versatilidad– transitaría esa misma senda, pero detrás de su testimonio parece también visualizarse un eléctrico con intenciones de llegar al corazón del cliente.

El futuro Citroën 2 CV: respetar el legado, democratizar la electricidad

Claro, la reputación le precede al popular 2 CV del siglo veinte, la vara está alta, las comparativas serán inevitables y la marca llevará a cuestas el peso de la historia y la obligación de entregarle al usuario una reversión que, de mínima, recoja y respete el legado. Con impronta propia, pero con el legado a bordo.

2 CV is back | Stellantis

Estos coches están tomando la escena automotriz europea con una búsqueda clara: refundar nombres legendarios e intentar que vuelvan, ahora en clave eléctrica, a la demanda a gran escala y a ser en consecuencia populares. El Renault 5 E-Tech, lo hemos dicho en entregas anteriores, es tal vez el ejemplo más elocuente, el que ha respondido de manera más inmediata en el mercado desde su estreno.

El precio acompañará, pues podría el futuro Citroën 2 CV ubicarse en la línea de los 15.000 euros e incluso por debajo. Una aparición lógica por el contexto regional si tenemos en cuenta la búsqueda de la Unión Europea de democratizar la movilidad a batería en el continente. A la espera de las primeras certezas estéticas, ¿cómo imaginas que se verá?