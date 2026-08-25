Estos son (hasta el momento) los candidatos al Coche del Año en Europa 2027

La carrera por convertirse en el Coche del Año en Europa 2027 sigue sumando candidatos. La lista todavía puede crecer, ya que los fabricantes tienen hasta el 28 de octubre para presentar sus modelos, siempre que cumplan las condiciones establecidas por el premio.

Requisitos para optar al galardón

Para poder participar, los modelos deben haber anunciado oficialmente su precio y estar disponibles en los concesionarios de al menos cinco mercados europeos antes de finalizar 2026. Además, como mínimo dos de esos mercados deben ser considerados de gran volumen.

Otro de los requisitos es que los vehículos hayan podido ser probados por los miembros del jurado durante el tiempo suficiente. De esta manera, los jueces podrán conocer sus características y realizar una valoración.

Por último, el premio está reservado para modelos completamente nuevos y desarrollados como vehículos independientes. Por ello, no pueden competir las distintas versiones de un mismo modelo que únicamente presenten cambios en la carrocería o en la motorización.

Una lista que sigue creciendo

La relación de candidatos se actualiza cada mes y, pese a que todavía quedan casi dos meses para cerrar el plazo, ya supera la cifra de la edición anterior. Una vez finalice la presentación de candidaturas, los jueces seleccionarán a los siete modelos con más votos.

Después comenzarán las pruebas finales y el proceso de votación. La final tendrá lugar durante la primera semana de diciembre, las votaciones terminarán el 29 del mismo mes y el ganador se anunciará el 8 de enero de 2027. Entre los candidatos actuales destacan los modelos eléctricos, numerosos vehículos del segmento B y una presencia cada vez mayor de marcas chinas.

Los candidatos al Coche del Año en Europa 2027 hoy en día