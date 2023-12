¿En qué consiste el nuevo sistema EDR que incorporan los vehículos actuales?

En pleno siglo XXI la tecnología avanza a pasos agigantados, y el mundo del automóvil no se escapa de esta evolución. Los nuevos modelos incorporan cada vez más elementos tecnológicos con el objetivo de ofrecer a los conductores una mayor sensación de confort y seguridad a la hora de viajar con el coche por la carretera.

Algunos de estos sistemas se han convertido en imprescindibles en prácticamente todos y cada uno de los vehículos, como es el caso del ABS o el ESP, que reciben esta denominación por sus siglas en inglés. Pese a que estos dos son de sobra conocidos, podemos encontrar otros menos convencionales que se escapan del conocimiento de los conductores, ya sea porque no están familiarizados con ellos o porque el coche no los equipa. Y esto es lo que sucede con el sistema EDR.

¿Cómo funciona el sistema EDR?

El sistema EDR debe su nombre a las siglas en inglés Event Data Recorder, que traducido al castellano significa grabadora de datos de eventos. La función principal de este nuevo componente es la de registrar y grabar todos los parámetros de la conducción y refrescarse cada 30 segundos, para así dejar constancia de lo último acontecido en ese medio minuto, tal y como asegura Intertaller.

Accidente de tráfico | iStock

En este caso, el sistema se asemeja en cierta medida a las cajas negras que incorporan los aviones. Cabe destacar que este elemento es obligatorio desde el pasado 1 de mayo de 2022 en todos los vehículos de la Unión Europea. Al leer los datos, el EDR obtiene un análisis exhaustivo de lo ocurrido en un accidente de tráfico, lo que puede ser de gran utilidad para las autoridades a la hora de registrar la causa del siniestro.

Asimismo, en caso de sufrir uno de estos accidentes de tráfico con el coche, la grabación se detiene de forma automática cinco segundos después de producirse el impacto, eso sí, debe conllevar una deceleración de un mínimo de 2G. En este caso, este componente extraerá la información de los momentos anteriores y posteriores al siniestro.

Algunos de los datos registrados por este novedoso sistema, incorporado en los nuevos modelos hace poco más de un año, son la velocidad, la trayectoria, el volante, si se han utilizado los frenos, cuánto, fecha y hora, etc. No obstante, al contrario que ocurre con las cajas negras de los aviones, el EDR, pese a registrar tantos parámetros, no puede registrar las conversaciones del habitáculo ni por vídeo ni por voz.