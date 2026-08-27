¿Por qué algunos túneles tienen curvas y otros son rectos?

Según explica el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el trazado de un túnel está condicionado tanto por el recorrido de la carretera como por las características del terreno. Sin embargo, la longitud de la infraestructura es uno de los factores que más influye a la hora de decidir si tendrá una salida recta o curva.

Así son los túneles más cortos

Los túneles de entre 200 y 300 metros suelen contar con un trazado recto para que el conductor pueda ver la salida desde el momento en que entra. Esta referencia de luz natural facilita que la vista se adapte al cambio de iluminación y reduce el posible deslumbramiento al salir. Además, el contraste con el exterior puede ayudar a detectar obstáculos o incidencias en la carretera.

Por qué los túneles largos incorporan curvas

Cuando la infraestructura tiene entre 1.000 y 1.500 metros, los ingenieros suelen introducir curvas en las bocas o en zonas próximas a los accesos. De esta manera, se consigue una transición más progresiva entre la iluminación exterior e interior y se evitan cambios demasiado bruscos. En estos casos, el conductor ya no puede ver la salida desde el principio.

En los túneles de más de 1.500 metros, se recurre a curvas de radio amplio para conseguir un recorrido suave y predecible que facilite la conducción hasta la salida.

La longitud no es el único factor

La orografía también condiciona el diseño del túnel, aunque no es el único aspecto que se tiene en cuenta. Los proyectos actuales incorporan criterios relacionados con la seguridad vial, la visibilidad, la evacuación, la ventilación y el mantenimiento de la infraestructura.