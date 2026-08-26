Algo extraño está pasando con los coches: el SUV familiar de Opel ya cuesta menos que un Corsa

Si alguien tuviera que ordenar la gama Opel únicamente por precio, probablemente colocaría primero al Corsa y bastante después a un SUV familiar como el Frontera. En Alemania acaba de ocurrir exactamente lo contrario. El coche más barato de Opel es ahora un SUV de 4,38 metros, mientras que el pequeño Corsa cuesta más.

No es una comparación entre promociones o entre motores completamente diferentes. Los dos pueden utilizar un motor de gasolina de 100 CV, 205 Nm y cambio manual de seis velocidades. Aun así, el nuevo Frontera Start cuesta 21.990 euros, mientras que el Corsa Edition equivalente parte de 23.340 euros en el mercado alemán.

Son 1.350 euros de diferencia a favor del coche grande.

Opel Frontera Start | Opel

32 centímetros más de coche y 1.350 euros menos

El Corsa mide 4,06 metros de longitud. El Frontera se va hasta los 4,385 metros. Estamos hablando de aproximadamente 32 centímetros adicionales, además de una carrocería SUV mucho más alta y orientada a un uso familiar.

El Frontera ofrece además 460 litros de maletero con los asientos en posición normal y puede alcanzar aproximadamente 1.600 litros cuando se abate la segunda fila. Precisamente el espacio es uno de los argumentos que ya convertían al Frontera en uno de los Opel más interesantes para una familia.

Entonces, ¿cómo puede ser más barato que un utilitario?

La respuesta está fundamentalmente en el equipamiento y en la estrategia que Opel ha elegido para cada modelo.

Opel Frontera Start | Opel

El Corsa es pequeño, pero no necesariamente básico

El Frontera de 21.990 euros pertenece al nuevo acabado Start, creado específicamente como escalón de acceso. Opel ha eliminado todo aquello que puede encarecer el coche sin impedir que cumpla su función principal.

No hay pantalla táctil central para el sistema multimedia. En su lugar aparece un soporte integrado para utilizar el smartphone. Tampoco encontramos las habituales llantas de aleación: lleva llantas de acero de 16 pulgadas con embellecedores. El climatizador automático deja paso a un aire acondicionado convencional y la presentación interior es deliberadamente sencilla.

El Corsa más barato disponible en Alemania, en cambio, arranca directamente con el acabado Edition. También utiliza llantas de acero en esta configuración, pero su planteamiento de producto y equipamiento es diferente. Y eso genera una de esas anomalías que demuestran que el tamaño del coche ya no determina necesariamente cuánto cuesta.

De hecho, ambos utilizan prácticamente la misma receta mecánica. El Corsa de gasolina entrega 100 CV y 205 Nm y recurre igualmente a una transmisión manual de seis velocidades. La diferencia importante aparece en eficiencia: por ser más pequeño y ligero, el Corsa homologa alrededor de 5,2 l/100 km, frente a unos 6 l/100 km del Frontera gasolina.

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El SUV se ha convertido en el verdadero coche para todos

La situación también dice mucho de cómo ha cambiado el mercado europeo. Hace años, modelos como el Corsa representaban la puerta de entrada natural a una marca generalista. Quien necesitaba más espacio tenía que subir varios escalones de precio hasta llegar a un familiar, monovolumen o todocamino.

Ahora Opel está utilizando precisamente el SUV como producto asequible. El Frontera comparte buena parte de su filosofía con otros modelos de Stellantis y fue concebido desde el principio intentando contener costes. Hasta ahora, su gama se había apoyado especialmente en versiones híbridas y eléctricas. El nuevo gasolina manual cambia significativamente la situación.

Eso sí, hay una puntualización fundamental: estos precios corresponden a Alemania. Opel todavía no ha anunciado el Frontera Start de 21.990 euros para España, así que no podemos afirmar que aquí vaya a producirse exactamente la misma paradoja.

Pero la fotografía del mercado alemán ya resulta reveladora. Un Corsa mide 4,06 metros y ha sido durante décadas uno de los coches pequeños por excelencia. El Frontera mide 4,38 metros, tiene un enorme maletero y aspecto de SUV familiar. Y ahora, configurador en mano, es el segundo el que cuesta menos. Si hacía falta una prueba de cuánto han cambiado las reglas del mercado del automóvil, Opel acaba de proporcionarla.