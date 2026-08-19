ACTUALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
Toyota encuentra una manera de actualizar de tu coche antiguo sin cambiar de vehículo
El programa Toyota Upgrade Factory permite añadir nuevos sistemas de seguridad, tecnología y confort a vehículos que ya llevan tiempo en circulación.
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Toyota está impulsando en Japón una iniciativa que permite actualizar vehículos que llevan años en circulación con nuevas tecnologías y equipamientos. El programa nació en 2022 bajo el nombre de KINTO Factory y posteriormente evolucionó a Toyota Upgrade Factory, con una idea diferente a la de los accesorios tradicionales: permitir que un coche pueda incorporar mejoras incluso después de haber salido del concesionario.
Coches que pueden seguir evolucionando
El catálogo de modificaciones depende del modelo, pero incluye asistentes de conducción, sistemas de seguridad y nuevas funciones de confort. También se pueden añadir mejoras relacionadas con la tecnología, como sistemas multimedia actualizados, puertos USB-C o cargadores inalámbricos para teléfonos, además de retrovisores con plegado eléctrico y determinados elementos estéticos.
La propuesta responde a una realidad en la que los conductores conservan sus vehículos durante más tiempo. Toyota plantea así que un automóvil no tenga por qué permanecer exactamente igual durante toda su vida útil, sino que pueda recibir mejoras oficiales para mantenerse actualizado.
Esta estrategia cobra especial sentido con el avance de la tecnología en los coches actuales. La creciente presencia de software, electrónica y unidades de control facilita la incorporación de nuevas funciones mediante actualizaciones o sustituyendo determinados componentes, de una forma que guarda cierta similitud con la evolución de otros dispositivos tecnológicos.
El programa está disponible para modelos de Toyota y Lexus, aunque su catálogo se ha ampliado progresivamente. Entre los vehículos compatibles se encuentran modelos como el Corolla, Harrier, RAV4, Sienta, Hiace y Mirai, además de diferentes vehículos de Lexus.
Por ahora, solo en Japón
La iniciativa representa un cambio en la forma de plantear el ciclo de vida de un automóvil. En lugar de centrarse únicamente en sustituir el vehículo por otro más moderno, Toyota apuesta por mantenerlo durante más tiempo e incorporar mejoras cuando estén disponibles.
Por ahora, Toyota Upgrade Factory solo funciona en Japón y la compañía no ha confirmado que vaya a trasladar este modelo a otros mercados. Aun así, la propuesta plantea una alternativa a la renovación frecuente de vehículos y puede contribuir a reducir el impacto asociado a la fabricación de automóviles nuevos.
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