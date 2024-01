¿Pueden multarme por llevar la L en el coche si ya no soy un conductor novel?

Cada año miles y miles de ciudadanos aspiran a convertirse en conductores. Para ello deben cumplir una serie de requisitos y, sobre todo, aprobar dos pruebas de conocimientos y aptitudes. La primera es una prueba teórica, en la que los aspirantes deben demostrar que conocen las normativas y reglamentos de tráfico y circulación, y la segunda es una prueba práctica de circulación, en la que se demuestran las habilidades a la hora de conducir y circular.

En cualquier caso, si se superan ambas pruebas y se aprueban los exámenes, se pasa automáticamente a ser "conductor novel", o lo que es lo mismo, un conductor con el carnet de conducir recién obtenido. Cuando se aprueba, además, el saldo de puntos disponible para los conductores es menor ya que se limita a 8 puntos en lugar de lo 12 puntos con los que cuenta cualquier conductor o, incluso, los 15 que puede llegar a acumular un conductor que no ha cometido infracciones sancionadas con pérdida de puntos.

Para que un conductor novel pueda circular con arreglo a la normativa vigente debe cumplir otro requisito adicional: portar en el vehículo una señal rectangular y reflectante, de fondo verde, en el que aparezca una L mayúscula de color blanco. Es la señal de "conductor novel"que todos conocemos, y que es obligatorio mostrar al resto de conductores independientemente de si nuestro coche cuenta con cristales tintados o cristales completamente transparentes.

¿Me pueden multar si no soy novel pero llevo la L en el coche?

No hacerlo supone una infracción contemplada en el artículo 18 del Código de Circulación, estando penada con una multa económica de 100 euros. Esta infracción, no obstante, no supone la pérdida de puntos del carnet de conducir. Esta infracción no está considerada como "grave", pero sí es un despiste que puede darnos un disgusto para empezar el año. Sin embargo, puede darse también otra situación, justo la contraria. ¿Qué sucede cuando un conductor que no es novel utiliza un coche mostrando la L?

En este caso, que puede ser muy común si por ejemplo se comparte el coche entre varias personas, también está sancionado. De manera similar a lo que ocurre cuando un conductor novel circula sin mostrar la L, un conductor que ya no es novato tiene la obligación de cerciorarse de que el vehículo no circula portando la L. En caso de que sea interceptado en esta situación, tendrá que afrontar una multa de 100 euros por una infracción de tipo leve.