El PP ya ha pronunciado sus planes respecto al futuro del parque móvil español

La industria automovilística se torna cada vez más complicada, especialmente por una inflación que no parece que vaya cesar en un periodo de tiempo corto. Y aún más complicada se torna el parque móvil español, destinado a envejecer drásticamente debido a la casi imperiosa necesidad de comprar un coche eléctrico inasumible para muchos y la nulidad de permitir que combustión y otras mecánicas convivan pero, ¿qué dicen los demás políticos al respecto?

Con las elecciones generales convocadas para el 23 de julio, han sido muchos los partidos -por no decir todos- los que están haciendo especial hincapié en sus campañas, promesas y cambios. Y uno de ellos es el Partido Popular -PP-, el cual se ha pronunciado respecto al futuro que le aguarda al parque móvil autóctono si salen elegidos.

Cargadores eléctricos en gasolineras Repsol | IBIL

El Partido Popular remarca su propuesta sobre el futuro del parque móvil español

Concretamente, Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, tiene muy clara la estrategia a seguir para dirigir ese cambio que requiere el “garaje de España”. En lugar de optar por una transición hacia el eléctrico, busca ofrecer una ayuda económica a todo aquel que cambie su vehículo por uno nuevo o, al menos, más moderno.

No obstante, también es justo aclarar que el PP no rehúsa del vehículo eléctrico, pero sí que lo ve desde otro prisma. Así, el candidato a la presidencia ve más beneficioso apostar antes por una red de carga generosa y no directamente por una masiva oleada de coches eléctricos.

Coches más viejos | La Sexta

Sea como fuere, lo que está claro es que son necesarias medidas para evitar que un parque automovilístico con una edad media de 14 años siga envejeciendo sin parangón. Y aunque bien es cierto que existen propuestas interesantes, también nos encontramos con puntos que deberían ser revisados, tales como la propuesta de de sustituir vehículos de 10 años por otros de 7, siendo más lógico ofrecer ayudas a todo aquel que tenga un coche que no recibe una etiqueta de la DGT y que quiera cambiarlo por uno que si opte a esta.

Y aunque nadie está diciendo que los coches eléctricos no deban ser una opción plausible, es necesario valorar cuánto sentido tiene que los coches de combustión sean los elegidos para recibir subvenciones del Estado, aunque si los combustibles sintéticos terminan siendo compatibles con motores antiguos estos podrían ser la opción sobre la que focalizar todos los esfuerzos.