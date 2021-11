Previsión de nieve en las carreteras: 3 consejos de la DGT para no perder el control

Las primeras nevadas ya han hecho acto de presencia en algunos puntos de España y este fin de semana hasta ocho comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana) están en alerta por este tipo de precipitaciones. Conducir en este escenario entraña cierto peligro porque la climatología merma el nivel de seguridad: consciente de ello, la DGT nos da tres consejos para conducir con nieve sin perder el control.

Si tienes previsto realizar algún desplazamiento este fin de semana, ten en cuenta una recomendación válida para cualquier momento del año: echar un vistazo a tu coche. Comprueba el estado de los frenos, de la dirección o de la batería. No olvides revisar los líquidos (sobre todo el anticongelante), los limpiaparabrisas y, sobre todo, el nivel que tiene el dibujo de los neumáticos. Hechas estas revisiones, vamos con los tres consejos de la DGT.

Una tormenta de nieve en las cercanías de Rokietnica golpea a un automovilista (18-03-2018) | Efe

Infórmate antes de salir

Antes de salir, reúne toda la información posible. Tienes a tu disposición los canales oficiales de la DGT, de la AEMET o de la Guardia Civil para saber cómo está el tráfico, el estado de la carretera y de las previsiones meteorológicas. A esto añade las cuentas de sus redes sociales, donde proporcionan información en tiempo real. Apunta los números de asistencia y emergencia y con todos estos datos planifica tanto el trayecto que tienes pensado seguir como las paradas o las rutas alternativas.

Cadenas o neumáticos de invierno

Para esta época del año, la opción más recomendable pasa por poner unos neumáticos adecuados para estas condiciones: unos ‘all-season’ o unos de invierno. Si esta opción no es posible, no olvides llevar las cadenas en el maletero para circular con ellas si la presencia de nieve así lo requiere. Y recuerda: se colocan en las ruedas motrices, una operación que deberás hacer fuera de la calzada. A esto añade algunas herramientas, mantas, alimentos no perecederos y agua… por si las cosas se complican.

Cadenas para la nieve | Pixabay

Reducir velocidad, aumentar la distancia y poner luces de cruce

Tres gestos que tenemos que llevar a cabo cuando nos encontremos nieve en la carretera. En primer lugar debemos adecuar nuestro ritmo a las condiciones de la calzada. En segundo lugar tenemos que aumentar la distancia de seguridad que hay que dejar respecto al vehículo que circula delante de nosotros. Y, por último, no olvides encender las luces de cruce.

Por otro lado, intenta que tus formas al volante sean suaves: igual que las aceleraciones y las frenadas. Evita, siempre que sea posible, las zonas en las que no da el sol, usa las marchas largas si notas que la adherencia disminuye, limita los adelantamientos si la climatología no acompaña y si ves una situación de peligro, avisa al resto de conductores. Finalmente, viaja sin una hora concreta de llegada y no intentes recuperar el tiempo después de una retención.