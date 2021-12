Ya no podrás pasar la ITV sin estos documentos: las novedades de 2022

Más información La última idea de la DGT para mejorar la seguridad vial pone a los camiones en el punto de mira

Las ITV realizan un trabajo muy importante: su funcionamiento se basa en las numerosas comprobaciones que cada vehículo tiene que superar para garantizar así que se cumplen todas las normas exigibles tanto a nivel técnico como a nivel administrativo para que ese vehículo circule con cierta seguridad por nuestras carreteras. Sabemos ya que no todos los vehículos tienen que someterse a las mismas pruebas, ni tampoco en los mismos periodos de tiempo, pero aún así, existen factores que nos afectan a todos.

Hablamos de la documentación y de los condicionantes administrativos que todo vehículo y propietario debe cumplir y presentar para que la ITV "tire para delante" y, al final del proceso, obtengamos nuestra preciada nueva pegatina con la que garantizarnos cierta tranquilidad durante, generalmente, un año o un par de años. La llegada de 2022, sin embargo, trae novedades que todos los conductores deben conocer.

Los "papeles" que necesitarás para pasar la ITV en 2022

Actualmente, cuando acudimos a una ITV, debemos presentar cierta documentación del vehículo. En este caso estamos hablando de la ficha técnica y del permiso de circulación. Es suficiente con eso: la ITV comprobará que el seguro obligatorio está en vigor y, tras abonar las tasas correspondientes, podremos pasar a la cola para efectuar la inspección. Esto parece que va a cambiar a partir de 2022, momento en el cual tendremos que presentar más documentación:

Ficha técnica del vehículo

Permiso de circulación

DNI de la persona propietaria del vehículo en caso de que esté a nombre de persona física (vale con una fotocopia)

Acreditación de que el vehículo está asegurado

Sin todos estos documentos nuestro vehículo no podrá ser considerado apto porque, básicamente, ni siquiera podrá iniciar la inspección al no haberse presentado la documentación requerida. Esta medida no parece muy popular, en especial la relativa a la acreditación de que el vehículo está asegurado, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad ya no se puede pasar la ITV sin tener seguro y que las autoridades no nos exigen llevar recibo alguno en el vehículo.