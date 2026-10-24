Nuevos datos sobre el Freelander 8: un SUV de 620 CV que recupera el espíritu todoterreno de Land Rover con tecnología china

El Freelander 8 será el primer modelo de la marca creada por JLR y Chery y combinará una estética de inspiración británica con soluciones tecnológicas desarrolladas para el mercado chino. Su llegada a Europa, incluida España, todavía no tiene fecha confirmada.

El proyecto supone el regreso de una denominación ligada a la historia de Land Rover, aunque con un planteamiento diferente al de los Freelander originales. Esta nueva etapa nace de la colaboración entre JLR y el fabricante chino Chery, que buscan desarrollar una familia de vehículos premium con capacidad para desenvolverse tanto en carretera como fuera del asfalto.

El primer integrante de esa gama será un SUV de grandes dimensiones: mide 5,1 metros de largo, 2,1 metros de ancho y 1,9 metros de alto. Según la configuración, podrá montar llantas de hasta 22 pulgadas y ofrecer espacio para seis ocupantes. La marca ha adelantado sus principales características en el Chery International User Summit, celebrado en la ciudad china de Wuhu, aunque todavía quedan por concretar aspectos esenciales de su comercialización en Europa.

Un híbrido enchufable con 620 CV y 110 kilómetros eléctricos

La versión más llamativa de las anunciadas combina un motor de gasolina 2.0 turbo con una batería de 34 kWh de tecnología LFP y un sistema de tracción total. El resultado, según los datos preliminares facilitados por el fabricante, es una potencia máxima de 620 CV y un par de 662 Nm, cifras que permitirían acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.

Freelander 8 | Freelander

La autonomía combinada anunciada alcanza los 886 kilómetros, mientras que la batería permitiría recorrer hasta 110 kilómetros en modo eléctrico. También podrá recargarse en corriente continua: Freelander señala que pasar del 20% al 80% llevará menos de 20 minutos en condiciones óptimas.

Son cifras todavía pendientes de homologación y validación para cada mercado, por lo que no deben darse por definitivas para una eventual versión europea. La marca tampoco ha detallado qué otras motorizaciones estarán disponibles ni si todas las configuraciones anunciadas llegarán a nuestro continente.

Una pantalla de 46,3 pulgadas atraviesa el salpicadero

El despliegue tecnológico es uno de los principales argumentos del Freelander 8. El elemento más llamativo del habitáculo será el sistema Surround View Gallery, una pantalla panorámica de 46,3 pulgadas y resolución 8K que ocupa 1,2 metros del salpicadero. En ella se integrarán funciones de navegación, información de conducción, asistentes de seguridad y recursos específicos para circular por terrenos complicados, además de opciones de entretenimiento.

A este dispositivo se suma una pantalla central de 15,6 pulgadas, gestionada por un procesador Qualcomm SA8295P. Algunas versiones incorporarán también una pantalla trasera suspendida de 17,3 pulgadas. Pese al protagonismo de las pantallas, Freelander asegura que mantendrá mandos físicos para las funciones de uso habitual, junto con iluminación ambiental configurable en 256 colores y salidas de aire ocultas con apertura automática.

El equipamiento podrá completarse con un sistema de sonido Harman Kardon de hasta 23 altavoces. La dotación definitiva dependerá de la versión y del mercado en el que se comercialice.

Freelander 8 | CHERY

Seis plazas y una tercera fila para adultos

Con sus 5,1 metros de longitud, el nuevo SUV pretende ofrecer espacio para viajar con toda la familia sin renunciar a una configuración de seis plazas. Los asientos delanteros, denominados First Row Commander Seats, estarán situados en una posición elevada para mejorar la visibilidad desde el puesto de conducción.

En determinadas versiones, la segunda fila contará con asientos de gravedad cero y distintas funciones de confort. La tercera fila, por su parte, se ha diseñado para admitir pasajeros adultos, aunque la comodidad real dependerá de la configuración y del espacio disponible para cada ocupante.

La propuesta no se limita al uso familiar. Freelander anuncia asistentes de conducción de nivel L2+ y más de 30 sistemas de ayuda. Entre ellos figura el Super Intelligent Valet Parking, una función que permitirá realizar determinadas maniobras de búsqueda de aparcamiento, estacionamiento y recogida del vehículo mediante una aplicación móvil, siempre dentro de las condiciones de funcionamiento previstas y con la supervisión exigida.

Freelander 8 | Freelander

Preparado para salir del asfalto

El Freelander 8 también quiere diferenciarse de los grandes SUV centrados principalmente en la carretera. Para ello contará con el sistema i-ATS, que ofrecerá hasta nueve modos de conducción adaptados a diferentes superficies y situaciones.

La suspensión neumática de doble cámara y una altura libre al suelo de hasta 266 milímetros completan el conjunto anunciado. Estas soluciones buscan mejorar la capacidad para superar obstáculos y adaptarse a terrenos irregulares, aunque habrá que conocer las especificaciones definitivas y comprobar su comportamiento fuera del asfalto para valorar sus aptitudes reales.

Por ahora, la incógnita está en Europa. Freelander ha confirmado que dará a conocer más detalles durante los próximos meses, incluidos los procesos de homologación y sus planes comerciales para cada mercado. Hasta entonces, no hay fecha oficial de llegada a España ni información definitiva sobre precios, versiones o equipamiento.