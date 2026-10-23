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Convierte tu coche diésel a GLP: puedes conseguir la etiqueta ECO y ahorrar en repostajes

Antes de llevarlo al taller, debes saber qué requisitos exige la normativa para poder transformar tu motor de gasolina o diésel.

Convierte tu coche diésel a GLP y consigue la etiqueta ECO

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¡Convertir tu coche a GLP no siempre garantiza la etiqueta ECO! Adapta tu vehículo gasolina o diésel para ahorrar hasta un cincuenta por ciento en combustible.

Para conseguir la pegatina ECO en un coche de gasolina, debe ser matriculado desde 2006. Si tu vehículo es diésel, la norma exige que esté matriculado a partir de dos mil quince.

Los modelos de gasolina anteriores a dos mil uno o diésel previos a dos mil seis no se pueden convertir. El kit de transformación se instala en talleres homologados y cuesta entre mil quinientos y tres mil euros.

Un depósito especial de hasta ciento cincuenta litros sustituye a la rueda de repuesto del maletero. El motor siempre arranca con gasolina y pasa a GLP tras unos minutos de marcha.

Consumirás un diez por ciento más de gas y perderás algo de potencia en aceleración. A cambio, reducirás un cuarenta por ciento las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Amortizarás toda la inversión del kit en un rango de treinta a cincuenta mil kilómetros. Si cumples las fechas, obtendrás la etiqueta ECO para aparcar y entrar a zonas restringidas.

El taller homologado se encarga de pasar la ITV del vehículo antes de devolvértelo listo para circular. Es una alternativa idónea para quienes recorren muchos kilómetros al año y buscan reducir gastos en desplazamientos.

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