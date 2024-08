Nueva opción diésel con cambio automático para este popular crossover compacto

El Cupra Formentor 2025 poco a poco va completando su gama para el mercado español y con la variante diésel pretenden captar la atención de las empresas y aquellos usuarios que hacen muchos kilómetros al año. Por primera vez en el modelo se ofrece con tracción sencilla y caja DSG.

El motor 2.0 TDI de 150 CV es el responsable de mover con soltura la carrocería del Cupra Formentor. Se apoya en la transmisión de doble embrague DSG y la tracción delantera, declarando un consumo medio de solo 5,1 L/100 y unas emisiones de 133 g/km de CO2. Alcanza los 205 km/h de velocidad máxima y realiza el 0 a 100 km/h en 9,0 segundos.

Es una pena que el Grupo Volkswagen no tenga ningún tipo de hibridación ligera para estas motorizaciones de dos litros en diésel, un elemento que les permitiría presumir de la etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico. Al no contar con ninguna ayuda el recién llegado se conforma con la etiqueta "C".

El equipamiento de serie en el Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV contempla en seguridad los faros LED inteligentes, control de crucero con limitador, alerta y asistente de carril, lector de señales de tráfico, asistente en cuestas, sensor de lluvia, asistente al aparcamiento delantero y trasero, freno de mano eléctrico, Smartbeam, etc.

Otros elementos incluidos de serie son el climatizador automático de tres zonas, arranque por botón, instrumentación digital configurable, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, USB, llantas de aleación, volante térmico, asiento posterior abatible, cuatro elevalunas eléctricos, etc.

El precio recomendado del Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG se ha fijado en los 42.590 € a los que habría que restar 1.600 € de promoción de lanzamiento. Si financias con la marca es posible que puedas encontrar otras ofertas adicionales.

Precios Cupra Formentor