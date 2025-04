No necesitas irte a un SUV chino para tener un buen coche: el francés con renovado motor PureTech

El Peugeot 2008 es de esos SUV que te hacen girar la cabeza sin esfuerzo: ese frontal con colmillos LED y el nuevo logo del león le dan un aire moderno y agresivo que no tiene nada que envidiar a los chinos como Chery o BYD. Es compacto (4,30 metros), pero parece grande por fuera, con líneas afiladas y un rollo francés que mezcla clase y actitud. No necesitas irte a un MG ZS para tener estilo; este 2008 lo trae de sobra y se fabrica en Vigo, no al otro lado del mundo.

Dentro, el i-Cockpit te mete en un habitáculo que parece de ciencia ficción: volante pequeño, pantalla de 10” y materiales que no chirrían al tocarlos. Tiene 434 litros de maletero, ampliables a 1.467 si tumbas los asientos, así que te vale para la compra, los críos o un finde fuera. Los SUV chinos pueden ser baratos, pero el 2008 te da un acabado que es sólido, con esa calidad Stellantis que no te hace dudar cada vez que cierras la puerta.

El PureTech se reinventa para bien

Olvídate del viejo motor PureTec y sus líos con la correa de distribución. El renovado PureTech 100 CV lleva un 1.2 tres cilindros con una correa reforzada desde 2019, más resistente y sin los dramas de antaño. Da 205 Nm, te lleva de 0 a 100 en 10,8 segundos y gasta 5,4 l/100 km en uso real, así que no es un cohete, pero para el día a día va de lujo. Es un gasolina puro, sin complicaciones eléctricas, y sigue siendo suave al conducirlo.

Peugeot e-2008 | Peugeot

Peugeot ha aprendido de los fallos: este motor tiene menos quejas en fiabilidad, según prensa como motor1.com, y no hace falta jugártela con un SUV chino de marca desconocida para tener tecnología decente. El 2008 te da un gasolina sencillo que recorta emisiones (123 g/km) y te ahorra pasta frente a opciones más glotonas. Es el francés que demuestra que un motor térmico bien hecho aún tiene vida y te da confianza y tranquilidad.

La oferta que te va a convencer

En Peugeot Store, el 2008 Style Gasolina 100 S&S 6 Vel. MAN arranca en24.989,99 € al contado (27.489,99 € sin promo, entrega junio 2025). Financiado con Stellantis Finance, te sale por207,36 €/mes (entrada 5.938,43 €, 36 cuotas, final 13.684,08 €, TAE 5,69%), hasta fin de mes. Viene con faros LED, sensores traseros y pantalla táctil con Apple CarPlay.

Por ese precio, tienes un SUV con estilo, un motor renovado y garantía europea, sin jugártela con marcas chinas que prometen mucho y luego a ver. El 2008 te da red de talleres, diseño que no cansa y un francés que no te obliga a mirar al este.