No es, ni mucho menos, perfecto, pero sí un coche nuevo por 14.000 € sin truco alguno

La inflación lleva causando estragos en el precio, de además muchos otros sectores, de los coches. Esta situación complica, sin lugar a dudas, la tarea de comprar un vehículo nuevo, pero por suerte siguen existiendo opciones interesantes. Prueba de ello es el Kia Picanto, un utilitario que dista mucho de ser perfecto, pero sí que es un coche nuevo por 14.260 euros.

Lo mejor de todo es que estamos ante un precio al contado, evitando así los quebraderos económicos que causan muchas veces otros métodos de pago. No obstante, la firma coreana ofrece igualmente la posibilidad a sus clientes de financiar la compra, lo que les permitirá hacerse con el Picanto por 117 euros al mes.

Kia Picanto | Kia

Sea como fuere, lo que no podemos escoger es la configuración del utilitario de Kia, o al menos si queremos mantener esos 14.260 euros de precio. Así, es necesario acogernos al acabado Concept y al motor 1.0 DPI, es decir, el maridaje de acceso.

De esta forma, el equipamiento de serie está conformado por elementos como llantas de 15 pulgadas, aire acondicionado, volante con mandos para el volumen, elevalunas delanteros eléctricos, sensor de luces, cierre centralizado y sistema de audio con conexión USB entre otros.

Kia Picanto | Kia

En lo que a mecánica se refiere, el Kia Picanto recurre a un humilde motor de tres cilindros y 1.0 litros atmosférico que desarrolla 67 CV y 96 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja manual de cinco relaciones, y permiten un 0 a 100 en 14,6 segundos y una velocidad punta de 161 km/h. No, no serás el más rápido, pero las prestaciones se ven compensadas por un consumo combinado de tan solo 5,1 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta de Kia? Lo cierto es que no, ya que se trata de un precio al contado. No obstante, si queremos acceder a la financiación previamente mencionada, será necesario afrontar una entrada de 4.771,20 euros, así como una cuota final de 6.706,54 euros.