Monovolumen, eléctrico y XXL: Mercedes-Benz presenta un coche extraterrestre

Que los SUV se han tragado a los monovolúmenes es un hecho. No obstante, algunas marcas todavía se empeñan en que este segmento resiste y ven un nicho de mercado, sobre todo, en el sector del lujo. Los monovúlemenes de alta gama, por tamaño, capacidad de carga y equipamiento, pueden cumplir una buena tarea para transporte de grupos como turistas o empleados de empresas, y en este nicho se enfoca el nuevo Mercedes-Benz VLE.

Su cuerpo es XXL, con 5,3 metros de largo, 1,9 de largo y 1,9 de alto. Despliega hasta tres filas de asientos, dos por cada una, y con todas en uso el maletero alcanza los 795 litros de capacidad, superando los 4.000 litros si las dos filas traseras se abaten. En términos de comodidad de pasajeros, también oposita a la nota máxima. Sin duda, el Mercedes-Benz VLE es un portento del espacio.

Mercedes VLE | Mercedes Benz

Novedades para 2027

Este monovolumen comenzará a comercializarse en abril con motorizaciones 100% eléctricas de 272 CV o 415 CV. En su versión más potente, logra acelerar de 0 a 100 en 6,5 segundos pero, en cualquiera de los dos casos, el propulsor se alimentará de una batería de 115 kWh que permite una autonomía de más de 700 kilómetros. Gracias a su plataforma de 800 V, la mitad de la batería puede recargarse en solo 15 minutos.

En la próxima primavera, la de 2027, la gama del Mercedes-Benz VLE continuará creciendo. Sumará motorizaciones de combustión, versiones con una batería de 80 kWh que supondrán una menor autonomía. Ya a finales del año que viene, se incorporarán ediciones que amplían el físico del modelo hasta los 5,42 metros.

Toda esta variedad y novedades dejan claro que Mercedes-Benz confía plenamente en el posicionamiento en el mercado de este Monovolumen XXL de lujo. Será una rara avis, pero puede hacerse hueco en un nicho poco poblado en el que sus principales competidores serán el Lexus LM y Voyah Dream.

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Cuatro pantallas

El equipamiento del Mercedes-Benz VLE no deja a nadie indiferente.Su techo panorámico ocupa 1,4 metros cuadrados. En el salpicadero, se suceden tres pantallas, una de 10,25 pulgadas frente al conductor para el cuadro de mandos, y otras dos de 14 pulgadas para el infoentretenimiento, una en posición central y la última frente al copiloto.

Sin embargo, la pantalla más impresionante sale del techo, es retráctil y mide 31,3 pulgadas, para que los pasajeros de los asientos traseros puedan reproducir cualquier vídeo, serie o película mientras viajan. En las pantallas del salpicadero se puede activar uno de los sistemas más llamativos de este modelo, el de aparcamiento autónomo. Es uno de los tantos detalles que justifican que el precio de partida de este Mercedes-Benz VLE vaya a superar los 100.000 euros.