Dacia no se conforma y podría lanzar en el futuro coches con motores de más de 200 CV

Una de las cosas que más achacan a Dacia sus detractores es la falta de prestaciones para determinadas circunstancias. No en vano, como todos sabéis es una marca generalista muy afamada por la relación calidad/precio de sus coches más que por las calidades que estos ofrecen a bordo de su habitáculo. No obstante, su CEO Denis Le Vot se mostró ambicioso por ofrecer un plus a los conductores con unos mejores motores que destierren parte de esas críticas.

En una entrevista concedida a la revista alemana Auto Motor und Sport, el dirigente afirmó que el Dacia Bigster - el modelo más prestacional de su oferta - aseguró que tiene un gran potencial sobre todo para aquellos usuarios que "ya no pueden permitirse un coche nuevo de su anterior marca y ahora suelen comprar un vehículo totalmente equipado". Por ello, argumentó que "si miramos toda nuestra gama, vendemos alrededor del 70% de la línea de equipamiento más alta. El 30% restante corresponde a la versión básica, sin prácticamente nada en el medio".

No se puede descartar nada

Asimismo, los datos muestran que casi el 75 % de los coches que vendió Dacia durante 2024 fueron comprados por conductores de otras marcas, algo que "enorgullece" a Le Vot y que le hizo afirmar que "el Bigster sigue exactamente donde lo dejamos". Dicho todo esto, se plantea lanzar versiones más potentes, caras y equipadas del SUV estrella de Dacia. "Nunca digas nunca", fueron las palabras del mandatario, como también que "hay posibilidades" antes de sentenciar que "lo tenemos todo en el grupo. Un propulsor híbrido de 200 CV, por ejemplo. Eso también cabría en el Bigster".

El sistema al que hace referencia ya lo llevan otros modelos del grupo Renault como el Austral y el Espace, así que habrá que esperar si Dacia da forma a la idea de Denis Le Vot próximamente y vemos un Bigster mejor dotado en el mercado o, en definitiva, un Dacia que ofrece un plus respecto a lo que podemos ver hoy en día.