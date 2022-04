Llegan los primeros detalles del Dacia Duster 2024: más madera

Si hablamos de Dacia, tenemos que hablar también del Dacia Duster. El primer SUV de Dacia llegó al mercado hace ya más de 10 años, y lo hizo con el firme propósito de ofrecer el vehículo más polivalente posible al precio más económico. Objetivo cumplido: tras dos generaciones, el Dacia Duster es uno de los modelos más conocidos ya no de la marca, sino también del segmento. Sus cifras de ventas han sido brillantes desde el primer momento, impulsados evidentemente por un precio de venta más que asequible.

La segunda generación, la actual, ha mejorado enormemente su aspecto y su equipamiento. Sin embargo, sigue estando un paso por detrás de los modelos más recientes de la marca, como el Dacia Sandero o el Dacia Jogger, algo que se revertirá con la llegada de la nueva generación del Dacia Duster, un hecho que está previsto para finales de 2023. Y es que la tercera generación del Dacia Duster supondrá un punto de inflexión para el modelo rumano-francés.

Primeros detalles del nuevo Dacia Duster

Dacia Duster Extreme | Dacia

El nuevo Dacia Duster, según ha confirmado la propia marca, abandonará por fin la plataforma adaptada -y readaptada- del Renault Clio Mk3 que se ha utilizado hasta la fecha, dando por fin el paso hacia las plataformas modulares con la adopción de la plataforma CMF-B que ya usan los mencionados Sandero y Jogger. Se trata de una plataforma mucho más moderna, derivada de la que utilizan modelos de Renault como el Renault Clio o el Renault Captur en sus generaciones actuales.

Con un aspecto más robusto, el mayor cambio lo encontraremos en un interior mucho más moderno y, sobre todo, en una carga tecnológica de mucho mayor nivel. El futuro Dacia Duster seguirá manteniendo algunas de las características que lo han hecho tan exitoso como la tracción integral o la robustez de su construcción, pero ofrecerá una mayor cantidad de elementos de confort y sobre todo muchos más asistentes a la conducción con la llegada de, por ejemplo, freno de mano de accionamiento eléctrico o sistema de frenada de emergencia comandado por cámaras.

Mecánicamente el futuro Duster mantendrá la línea actual, con motores de gasolina con tecnología más o menos reciente y un nivel de rendimiento suficiente para el día a día. No se descarta la aparición, además, de una hipotética variante híbrida no enchufable que utilizaría el sistema de propulsión E-TECH que usan, por ejemplo, los Renault Clio y Captur no enchufables con 140 CV.