Llega un gran apagón a las ayudas para los coches eléctricos

Las ayudas a los coches eléctricos están más desaparecidas que la buena educación en un atasco. Lo que pasa es que se han apuntado miles de compradores al Plan Moves III esperando hasta 7.000 euros y lo que se encuentran es que en muchas comunidades autónomas ya no hay fondos. ¿Llegarán las ayudas antes de fin de año o nos quedamos con cara de tontos?

Madrid, como siempre, se lleva la palma, más que razonable por su ZBE. La ventanilla se abrió en junio con solo 57 millones de euros para cubrir casi el 42% de las ventas de coches con enchufe, y en menos de un mes ya estaba vacía. El resto de regiones no se queda atrás tampoco: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León… todas han vivido ya la misma película. Sí, comprar un eléctrico en España hoy es como jugárselo a suertes.

El mercado sigue su propio camino y las ventas de coches con enchufe suben como como la espuma (híbridos enchufables principalmente), pero detrás de cada venta potencial hay un comprador esperando que su dinero llegue del Moves III.

Plan Moves III | La Sexta

Compradores en lista de espera con la paciencia puesta a prueba

No es exageración sino la pura verdad: muchas personas han firmado la compra de un eléctrico o híbrido enchufable y todavía no saben si recibirán un solo euro. Algunas marcas han adelantado la ayuda como descuento a interés cero para que la venta no se enfriara, pero claro, llega diciembre y aún no ha llegado nada. Entonces el comprador podría tener que devolver ese dinero que ya se ha gastado.

Buena parte del caos viene de que el Moves III deja la gestión a las comunidades autónomas, así que algunas agotaron el presupuesto hace meses y otras todavía tienen margen, aunque no por mucho.

Para colmo, las bases del plan no garantizan un derecho automático al cobro una vez se acaben los fondos. O sea, que si te vendieron el coche y no te dijeron que los fondos podían agotarse… mala suerte.

Concesionarios y marcas en modo supervivencia

Claro, los concesionarios hacen malabares a base de adelantar dinero, venden y esperan que los fondos lleguen. Pero si no llegan, vienen las devoluciones y otros líos tremendos del peor tipo: monetario y burocrático.

Plan Moves III | La Sexta

Algunos compradores no cobrarán la ayuda hasta 2026, y eso en el mejor de los casos.

El sector reclama un sistema centralizado, directo y predecible en el que las ayudas se gestionen desde arriba y sin tener que mendigar a cada seis meses por un dinero que, en teoría, debería ser tuyo desde el primer día. ¿Llegará? A saber, pero hasta entonces, paciencia.

Qué hacer si eres uno de los compradores

Guarda toda la documentación, revisa los contratos de adelanto y exige que quede por escrito cómo y cuándo se devolverá el dinero si no llega la subvención además de consultar a menudo las webs de tu comunidad y del Idae para enterarte de cualquier novedad.