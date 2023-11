La lista de la DGT de los coches que no podrán circular a partir de enero de 2024

Desde su implantación en 2016, el sistema de distintivos medioambientales de la DGT ha sido todo un quebradero de cabeza para la gran mayoría de conductores. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se realizó la clasificación de vehículos según las emisiones contaminantes, empezando a trastocar el día a día de los ciudadanos españoles.

En ciudades como Madrid o Barcelona, se debe conocer que está prohibida la circulación de automóviles que no dispongan de este distintivo, salvo contadas situaciones excepcionales como es el caso de los históricos. Hasta ocho millones de vehículos, de los casi 26 millones matriculados que hay en España, se han visto afectados por estas restricciones.

Zonas de Bajas Emisiones | EFE

Como cada año, la normativa de las etiquetas medioambientales se modifica, y 2024 no será una excepción. Por orden de la DGT, ocho millones de propietarios deberán cambiar su vehículo o prescindir de este en caso de que quieran entrar por carretera con su vehículo en ciudades como Madrid y Barcelona.

¿Qué coches no podrán circular a partir de 2024?

A partir del próximo 1 de enero de 2024, los vehículos que no dispongan de etiqueta medioambiental de la DGT no podrán circular libremente por la capital española ni por la almendra de la M-30. Asimismo, los propietarios de los automóviles que tengan etiqueta B y C también pasarán a tener restricciones. El Ayuntamiento de Madrid se reservará unas condiciones especiales para poder circular por las ZBE, Plaza Elíptica y Madrid Centro.

Esto se traduce en unos ocho millones de vehículos afectados por esta medida, que verán cómo se limitan sus libertades de circulación. Y no solo eso, quienes incumplan deliberadamente con la nueva normativa se expondrán a una cuantiosa multa de 200 euros de la que no se podrá escapar, debido a las cámaras instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en todos y cada uno de los accesos de la ciudad.

Por lo tanto, los vehículos sin distintivo no podrán acceder a la ciudad madrileña ni a la autovía urbana de la M-30, aunque sí podrán circular por el resto de la comunidad autónoma.

No obstante, Madrid no es la única ciudad española donde se establecen este tipo de restricciones. Barcelona también incluirá esta nueva normativa, a partir del próximo año. De hecho, el ayuntamiento de la Ciudad Condal está esperando recibir la aprobación judicial con respecto a las medidas propuestas. De ser así, se prohibirá el acceso de los coches con etiqueta B en toda el área metropolitana.