¿Indestructible? Así luce internamente un motor 2.4 Toyota tras 500.000 de Kms de uso

Pocas veces tenemos la oportunidad de ver un motor por dentro, pero hoy es una de ellas. El Toyota Camry no es un coche demasiado conocido en Europa, sin embargo en mercados como Estados Unidos el Camry es toda una referencia por robustez y fiabilidad. Tildado por muchos como indestructible, hoy vamos a ver internamente a un motor 2.4 gasolina de Toyota Camry que acude al taller para solucionar su primer gran problema tras 14 años y casi 500.000 Km de uso.

El Toyota Camry protagonista de esta historia es una rareza en tanto a que se trata de una de las poquísimas unidades que fueron fabricadas para USA con cambio manual. Dicho esto, su configuración es la habitual en este modelo para la época (2009), haciendo uso de un motor gasolina de 4 cilindros con 2,4 litros de cilindrada y 167 CV de potencia. Hablamos de un motor atmosférico, sencillo y con fama de robusto, pero que acude al taller tras detectar su propietario que está quemando aceite.

A lo largo del vídeo creado por los chicos de The Car Care Nut, no solo podemos conocer el motivo real de la avería, sino las consecuencias de una avería que implica que el aceite está llegando a una zona donde no debería estar presente. El motivo de la avería es en realidad un defecto de fabricación reconocido por la propia Toyota, un problema en los segmentos de los pistones que con el tiempo se traduce en el paso de aceite lubricante a los cilindros. Dado que ninguno de los propietarios de este Camry fue a un servicio oficial Toyota para subsanar el problema, éste se ha agravado y es ahora cuando toca ser solucionado si no se quieren sufrir problemas mayores.

Quizá para muchos pueda sonar extraño el que alguien quiera realizar una reparación tan profunda - y costosa - en un motor con tanto tiempo y kilometraje, pero su dueño confía en la fiabilidad del propulsor hasta la aparición de este problema y pretende superar con creces las 300.000 millas acumuladas hasta la fecha. Con el cambio de pistones, sus segmentos, bloque inferior y la limpieza de todos los componentes internos, este motor gasolina (2AZ-FE) debería ser capaz de volver a recorrer muchas decenas de miles de millas más, siendo también un coche hasta cierto punto irremplazable, pues su dueño se niega a decir adiós al cambio manual, algo que las sucesivas generaciones del Camry se perdió para nunca más volver.