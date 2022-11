Toyota buscará el hat-trick en el WRC de 2023 sin Esapekka Lappi

Jari-Matti Latvala repitió en más de una ocasión esa máxima de que “si algo funciona, no lo toques”. Al menos eso es lo que pretendía el finlandés, ahora al frente de la nave de Toyota GAZOO Racing, cuando se le preguntaba acerca de su alineación de pilotos para la próxima temporada. Después de haber conseguido por segundo año consecutivo los títulos mundiales de pilotos, copilotos y constructores, el expiloto se ha visto obligado a realizar modificaciones de cara a 2023.

Mantendrá sin embargo el núcleo duro de la estructura, sabiendo que Kalle Rovanperä defenderá el título conseguido este mismo año y que Elfyn Evans tratará de enmendar lo que ha sido una campaña muy lejos de los resultados esperados por el piloto galés. Los dos disputarán todas las fechas del Mundial de Rallies, mientras que en la tercera unidad serán dos los nombres que se irán turnando.

Es ahí donde se presentan las principales novedades. Esapekka Lappi ya no figura dentro de la estructura, por lo que Latvala ha tenido que reconfigurar la formación para encontrar un piloto que sustituya a Sébastien Ogier en aquellas pruebas en las que el francés no participe. Aunque peleó por la victoria en Monte-Carlo, lideró en Japón y se llevó su primer triunfo al volante del Toyota GR Yaris Rally1 en la prueba española del calendario, Seb sigue prefiriendo un programa parcial para seguir disfrutando de los rallies mientras lo compagina con su familia y otros proyectos.

El equipo completo para el WRC 2023 junto a Akio Toyoda | Toyota GAZOO Racing

Esto llevará a la situación de que en aquellas citas en las que Ogier esté presente, Toyota alineará un cuarto coche para Takamoto Katsuta, mientras que, en el resto, será el piloto japonés el que tenga que cargar con el peso de sumar puntos para el apartado de constructores para el fabricante japonés. De esta forma, ‘Taka’ seguirá disfrutando de una temporada a tiempo completo para seguir evolucionando como piloto, pero empezará a cargar más responsabilidades con el equipo después de tres temporadas ya formando parte de la categoría absoluta.

De esta forma, no se han realizado grandes modificaciones en el grupo para no alterar esa fórmula ganadora en busca de un tercer pleno consecutivo, pero se da aún más peso a aquellas informaciones que sitúan a Lappi en el equipo Hyundai Motorsport como reemplazo de Ott Tänak. Los surcoreanos darán a conocer muy pronto su propia alineación, una vez que M-Sport ya anunció que no seguiría contando con Craig Breen después de llegar a la decisión de finalizar su contrato con una temporada de antelación, mientras que Esapekka ya aparece también desligado de Toyota.