Hyundai nos adelanta el futuro con la robótica y la inteligencia artificial

En Centímetros Cúbicos hemos visto cómo, además de la electrificación en los vehículos, la robótica y la inteligencia artificial darán lugar a un mundo en el que las máquinas y los humanos trabajarán juntos para aumentar la seguridad, la productividad e incrementar la calidad de vida.

La movilidad va más allá de los automóviles: hay más campos por cubrir en un futuro y, algunas marcas ya se están adelantando. Como, por ejemplo, es el caso de Hyundai, que busca expandir la movilidad humana más allá de los medios de transporte conocidos. Esto se aplica a multitud de campos. Desde el trabajo hasta el ocio, o incluso busca devolver la movilidad a personas con discapacidad, como el ejemplo de Park Jun-Beom.

Esto también tiene sus aplicaciones en diferentes trabajos de logística, con el desarrollo de unos exoesqueletos que no necesitan baterías y ayudan al trabajador a realizar tareas de una forma más eficiente y, sobre todo, segura. O dando movilidad a objetos que antes no la tenían, con soluciones en forma de plataformas de conducción autónoma. Como el módulo Plug and Drive de Hyundai, que sirve como método de transporte para mercancías u objetos.

También pueden tener cuatro patas, como el robot “Spot” de Boston Dynamic, que puede hacer casi de todo, gracias a sensores y cámaras que le guían a través del mundo en 360 grados. Como en el Hyundai Ioniq 5, que también viene dotado de los mismos sensores y cámaras para amplificar la visión de lo que tenemos alrededor, utilizando motores eléctricos, al igual que estas nuevas formas de movilidad.

Nuestra concepción de movilidad estaba limitada a los coches, pero la robótica abre un nuevo abanico de posibilidades que vislumbrar un futuro, cuanto menos, interesante.

Vuelve a ver todos los programas completos en Atresplayer.