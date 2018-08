Los híbridos enchufables podrían perder la etiqueta 'Cero' con la llegada del nuevo ciclo WLTP

A solo unos días para la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP, los concesionarios se están dando prisa para tratar de dar salida a todos los vehículos que pueden verse afectados negativamente por la implementación de un proceso para medir los consumos de combustible y emisiones mucho más exigente y realista que el ya obsoleto NEDC, un ciclo de homologación que prácticamente simulaba unas condiciones ideales de circulación. Aunque son los modelos equipados únicamente por motores térmicos los principales damnificados por la medida, se espera que también haya cambios en lo que respecta al etiquetado de los vehículos con sistemas de propulsión alternativos.

Ese es precisamente el caso de los híbridos enchufables, posiblemente los vehículos más afectados con la llegada del cambio en el ciclo de homologación junto a los que sólo poseen motor de combustión interna. Las nuevas exigencias en materia de emisiones contaminantes obligarán a los fabricantes a homologar una autonomía de sus modelos en modo eléctricos de al menos 40 kilómetros. De no llegar a estos valores con el ciclo WLTP, la DGT no le otorgará la etiqueta “0 Emisiones” que hasta ahora sí poseían, pasando a ser considerados a partir de ese momento como vehículos “Eco”.

De esta forma, modelos como el Audi A3 e-tron, Volkswagen Golf GTE o KIA Niro PHEV mantendrán esta calificación que los certifica como modelos cero emisiones y que por tanto les permiten tener cierto tipo de ventajas fiscales y prácticas, así como la posibilidad de circular y aparcar en el centro de aquellas ciudades que limitan el tráfico de vehículos con motores de combustión interna durante periodos de alta contaminación.

Por su parte, modelos como el Audi Q7 e-tron, Volvo XC90 T8, BMW 330e, BMW 225xe o MINI Cooper S E Countryman que actualmente homologan una autonomía en modo 100% eléctrico entre 40 y 42 kilómetros se encuentran teóricamente dentro del límite, aunque habrá que esperar a ver qué consumos y emisiones tendrán si son sometidos al nuevo ciclo WLTP. Prácticamente todos los fabricantes están trabajando para aumentar la capacidad de sus baterías y que los modelos no pierdan competitividad comercial una vez llegados estos cambios.

Aun así, aquellos compradores que ya han adquirido un vehículo de estas características al que se le ha otorgado la etiqueta azul o Cero bajo el ciclo NEDC pueden estar tranquilos, ya que esta medida no es retroactiva y no perderán los beneficios de los que gozan cuando procedieron a su adquisición. Tampoco los perderán aquellos que los compren antes del 1 de septiembre de 2018. En lo que no habrá cambios es en aquellos híbridos enchufables que hasta ahora portaban la etiqueta Eco como es el caso del BMW i8 ya que al igual que los que portan la etiqueta C verde de la DGT y la B Amarilla no se verán afectados por cambios en su categoría con la llegada del nuevo sistema de homologación a pesar de que aumenten sus valores.