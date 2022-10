Hay varios motivos de salud por los que no podrás renovar el carnet de conducir y debes conocerlos

Conducir es una tarea que, para que salga bien, depende de muchos factores. Uno de los más trascendentes es el estado de salud del conductor y debemos saber que si no presentamos uno favorable podemos exponernos a no renovar el carnet de conducir. De esta forma, es necesario conocer las enfermedades o patologías que, si uno experimenta, tal vez no consiga el permiso de circulación.

Y es que al fin de cuentas estamos hablando de situaciones que afectan al estado de salud del conductor y, a su vez, a sus capacidades cognitivas. De darse dicho escenario ya no solo hablamos de una situación peligrosa para el propio conductor, sino también para otros usuarios de la vía.

El estado salud de uno mismo es determinante a la hora de renovar el carnet de conducir

Debemos aclarar que todo conductor que tenga que renovar su permiso de circulación ha de enfrentarse a una examen psicotécnico por el medio del cual se determinará que este se encuentra en plenas facultades para conducir. Y aunque bien es cierto que la DGT está regulando la permisividad de este con los conductores más mayores, de presentar alguna de las enfermedades o patologías que vamos a mencionar puede declinarse la renovación.

A ello hay que sumarle que, en caso de evitar esta prueba médica y de no renovar voluntariamente el carnet, nos exponemos a recibir una sanción de 200 euros por conducir con este caducado. Y tampoco nos servirá de nada intentar engañar a los examinadores del psicotécnico, quienes tienen acceso a nuestro historial médico.

De esta manera, todo aquel que sufra de enfermedades vasculares, cardiacas, endocrinas, psiquiátricas, neurológicas, digestivas, respiratorias, oncológicas, crónicas y degenerativas tal vez no pueda renovar el carnet de conducir. Y es que padecer alguna enfermedad o patología de estos campos no es sinónimo de no poder renovarlo, ya que depende del estado y avance de la misma.

Y es que el paciente será evaluado de manera periódica y con más frecuencia de lo habitual, determinado y controlando así el estado de la enfermedad y cuánto afecta esta a las capacidades para conducir. Aunque si obtenemos un cuadro clínico desfavorable y conducimos igualmente, nos exponemos a recibir una multa de hasta 6.000 euros.

También te puede interesar: Así es la nueva normativa para los coches abandonados que molestan en parkings y comunidades