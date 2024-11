No hay coche con más estilo: sello Giorgio Armani en el eléctrico de moda que presume incluso de llantas exclusivas

El Fiat 500 es el coche italiano de referencia.Un coche pequeño y bonito. Si a esto le sumamos uno de los diseñadores de moda italianos más reconocidos en el mundo, como es Giorgio Armani, obtenemos el coche más único y elegante del mundo. Y eso es exactamente lo que ha pasado con el Fiat 500e Giorgio Armani Edición Coleccionista.

El Fiat 500e tiene un motor eléctrico con 118 CV y una autonomía de 310 kilómetros. Puede que no sea una autonomía muy amplia, pero la verdad, si alguien se compra este coche es porque lo que le interesa no es la autonomía precisamente. Aún así, hay que recalcar que para la ciudad es más que suficiente y que para viajes no muy largos, también. Además, a nadie le hace daño parar a estirar las piernas y a tomar un café mientras el coche se carga.

¿Qué hace diferente a este Fiat de los demás? Bueno, lo primero que llama la atención son sus llantas, donde podemos ver el logo GA de Giorgio Armani, el cual también se encuentra en los asientos. También encontramos la firma del diseñador en el salpicadero, el interior de las puertas y en la luneta trasera. Y como no podía ser de otra forma, este coche esta disponible en dos colores exclusivos, verde oscuro y ceramic greige.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition | Fiat

Pero también cuenta con otras características de serie. Por ejemplo, incluye asientos delanteros calefactables, climatizador automático, carga rápida de 85 kw, cámara de visión trasera, keyless entry y arranque por botón, techo solar, sensor de lluvia, luz ambiental, entre otras muchas cosas que hacen que conducir este coche sea muy cómodo.

A parte de ser elegante, también es seguro, pues cuenta con numerosos ADAS que harán que la conducción sea más sencilla y segura. Como el detector de fatiga, el asistente de luces largas y cortas, el asistente de atascos que acelera y frena por ti, el reconocimiento de señales de tráfico o el detector de ángulos muertos. Además también incluyecámara trasera y 360º view con sensores de parking delanteros, laterales y traseros para que aparcar sea aún más fácil.

Fiat 500e Giorgio Armani | Fiat

En cuanto a info-entretenimiento, incorpora una pantalla de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto para una conexión rápida del teléfono. También tiene control por voz, solo hay que decir la frase "Hey Fiat". Esto permite no tener que apartar las manos del volante ni la vista de la carretera para controlar la pantalla. El cuadro de mandos es de 7 pulgadas para ver bien los datos relacionados con la conducción. Y adicionalmente, se han incorporado 6 altavoces JBL premium para disfrutar de una buena calidad de sonido.

El precio financiado de este elegante coche es de 38.642,85 euros. Para ello hay que dar una entrada de 7.160,49 euros, 22 cuotas de 149 euros y una de 7.000 euros en el mes 19 (esta cuota es la que corresponde al descuento recibido por el plan MOVES III) y una última cuota de 24.858,50 euros. Lo mejor es que el Wallbox para cargarlo va incluido en el precio.