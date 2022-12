Hay un coche eléctrico con autonomía de diésel, pero solo se lo podrán permitir unos pocos

Cuando queremos comprar un coche eléctrico nos encontramos con dos problemas fundamentales: una autonomía escasa y un precio de adquisición alto. Así, el Lucid Air solventa el primer problema con 833 kilómetros de autonomía, pero se asienta como una berlina eléctrica apta para unos pocos bolsillos con un precio en Francia de 218.000 euros.

Y es que la movilidad eléctrica no es, ni mucho menos, barata hoy en día, aunque dadas las prestaciones y autonomía de la berlina eléctrica uno no se espera un precio de adquisición bajo. Aún así, es justo aclarar que el precio que se ha dado en Francia para el Air no corresponde a su versión de acceso, sino a la Dream Edition, que llega como una edición especial de lanzamiento.

Siendo más concretos, la berlina americana se establece en Europa con los acabados Pure, Touring, Grand Touring, Sapphire y Dream Edition. Sin embargo, de momento solo concemos el precio de este último, que en prestaciones se posiciona en un punto intermedio.

Lucid Air | Lucid Motors

Así, el Pure ofrece 480 CV y una autonomía de 653 kilómetros bajo el ciclo WLTP; el Tuoring eleva la potencia hasta los 620 CV y mantiene la autonomía; el Grand Touring va más lejos con 800 CV y 833 kilómetros de autonomía y el Sapphire supera la barrera de los 1.000 CV con 1.200 CV junto a una autonomía que supera los 600 kilómetros.

Por su parte, el Lucid Air Dream Edition declara la friolera de 933 CV y ofrece 833 kilómetros de autonomía. Esta amalgama se traduce en los 218.000 euros que pide la firma por el único Air que ha desvelado su precio en Europa, equiparándose así a otros mercados. Y es que en Alemania este tiene el mismo precio, mientras que en Noruega cuesta 181.000 euros, 222.000 euros en Países Bajos y 190.000 euros en Suiza.

De momento, Lucid no ha hablado sobre la llegada del Air a España, acontecimiento que seguramente tenga lugar a lo largo del año 2023. De esta manera, y teniendo en cuenta las otras referencias, se espera que la berlina americana llegue a nuestro país con un precio, al menos para el Dream Edition, muy similar.