No te hará gracia afrontar este pago, pero al menos ahora es mucho más sencillo

Cuando nos llega al buzón una carta de la DGT nos recorre un escalofrío el cuerpo porque sabemos de qué se trata. Y es que aunque hayamos cometido una infracción y debamos asumir nuestra responsabilidad, nunca resulta agradable afrontar una sanción. Sin embargo, hay un punto positivo, y este no es otro que la forma en la que podemos pagarla.

Y es que hasta la fecha, desembolsar el dinero que implica una multa suponía un proceso, en muchas ocasiones, tedioso. No, no es terrible el proceso de pago que se puede realizar por internet, pero ahora es posible abonar las multas por medio de Bizum.

Multa | Centímetros Cúbicos

Ahora podrás realizar un Bizum para afrontar este poco agradable pago

Al fin de cuentas, utilizamos este sistema para infinidad de pagos, y aplicarlo para las multas es una forma más cómoda de afrontarlas y, sobre todo, de procrastinar su pago y así evitar perder las ventajas del pronto pago. Sin embargo, no se trata de un servicio que esté implantando en toda España.

Concretamente, Málaga ha sido el último municipio en haber adaptado Bizum para el pago de multas. De esta manera, ya son 98 municipios de Andalucía los que permiten realizar el abono de las sanciones de esta manera, aunque no es la única Comunidad Autónoma en ofrecerlo.

Bizum | Centímetros Cúbicos

Así, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Barakaldo, Irún, Santurtzi, Portugalete, Basauri y Errenteria también cuentan con este sistema para no solo pagar multas, sino también tasas, impuestos y certificados entre otros. Además, ciudades como Toledo, Salamanca, Burgos y Valencia ofrecen de igual manera este sistema.

No obstante, grandes urbes como Barcelona o Madrid no contemplan, de momento, ofrecer este servicio. Y aunque bien es cierto que la Ciudad Condal anunció que implementaría el pago por Bizum de multas y otros trámites a lo largo del 2023, de momento no se sabe nada al respecto.