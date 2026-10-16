Si vas a comprar un arrancador de batería portátil, no cometas este fallo

¿Crees que tu arrancador portátil te salvará en una emergencia sin dañar la electrónica de tu vehículo? ¡Comprar un arrancador fijándote solo en los amperios pico es un error muy peligroso!

Esta cifra publicitaria no garantiza arrancar el motor y podrías causar un incendio. Lo primero es verificar si tu coche funciona a 12 o 24 voltios. Un equipo de 24 voltios mal utilizado destruirá la electrónica del vehículo por completo. Fíjate en el valor CCA, la cilindrada, el tipo de combustible y la calidad de las pinzas.

Además, jamás conectes el arrancador si la batería está hinchada, agrietada, congelada o pierde líquido. Tampoco toques los cables naranjas de alta tensión en coches híbridos o eléctricos; solo se asiste la batería auxiliar si el fabricante lo autoriza.

Con el coche apagado, conecta siempre la pinza positiva al polo positivo y la negativa al punto de masa indicado. Haz solo intentos de arranque breves para evitar quemar el motor de arranque. Recuerda recargar el dispositivo periódicamente para que mantenga su carga.

Elegir el equipo adecuado y respetar el procedimiento de seguridad evitará averías graves en la batería de tu coche.