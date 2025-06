¿Te gusta el CUPRA Terramar? ¿Qué versión es más interesante? Nosotros te recomendamos estas dos

Una recomendación que te llevamos en el momento justo, porque para CUPRA no parece haber mejor momento que el que está atravesando tras el primer trimestre del 2025, cuando registró, con unos 78.300 coches nuevos en las calles, su mejor primer trimestre, lo que permitió a SEAT S.A. lograr su segundo mejor trimestre en toda su historia. Lo notable ocurrió en marzo, cuando CUPRA vendió unas 34.900 unidades e hizo de ese el mes más exitoso desde que es marca independiente.

En este contexto hay que hablar del CUPRA Terramar, el coche más elegido después del Formentor, y algunos porcentajes con los que promete buena previsión. Por un lado, los modelos electrificados de SEAT S.A. elevaron sus ventas un 95 por ciento, mientras que en España el crecimiento de los electrificados al cabo de abril fue del 55 por ciento. Hay dos versiones del SUV compacto deportivo que hacen su aporte, pues se espera de ellas que concentren el 85 por ciento del total de ventas del modelo en el país y ya están demostrando su impacto.

En la actualidad, si buscas un Terramar encontrarás hasta cinco opciones de propulsión: dos de gasolina sin electrificar, dos híbridas enchufables –las eHYBRID– y una híbrida ligera, la eTSI. Concentrémonos en esta última y en la eHYBRID de 204 caballos de potencia. Arquitecturas PHEV e híbrida de 48 voltios para que te decidas.

Cupra Terramar | Cupra

Las claves de los CUPRA Terramar a los que debes apuntar

En ambos casos, el motor de combustión es un 1,5. Los únicos con motor de dos litros son los de gasolina pura. El eHYBRID de 204 CV no es el más potente, ya que es superado por una segunda opción PHEV que envía a las ruedas delanteras hasta 272 CV. Sí es el más eficiente, aunque no por mucho en la comparación potencia-autonomía: con consumos prácticamente idénticos –de 17,6 y 17,7 kWh/100 km, el de 204 CV aventaja al de 272 caballos con dos kilómetros más, homologando hasta 122 km en conducción toda eléctrica.

El factor precio es clave para terminar inclinándose por el de 204 CV. De lista, hay 7.500 euros de diferencia y, con los descuentos y ayudas gubernamentales, su valor baja, según lo que ofrece la marca, a unos 34.500 euros. Así, su potencia combinada –producto de los 115 CV que aporta el motor eléctrico– se ve con otros ojos y se valora sin tener que entrar en comparaciones.

Una configuración motriz práctica en el uso de la energía, ya que te da hasta la posibilidad de reservar para otros momentos parte de la capacidad total de 19,7 kWh de su batería, y con buena capacidad de respuesta en la aceleración, quizás la deuda pendiente de la versión eTSI de 150 CV, que no se destaca por aceleraciones y buenas prestaciones a bajas revoluciones, pero que compensa con una marcha automática más y dos pilares de conducción con los que se fortalece e incentiva al cliente: la suspensión y la dirección. Al no ser un enchufable, en esta versión con etiqueta ECO no aplica el plan Moves, por lo que su precio con financiación sólo baja hasta los 36.900 euros.