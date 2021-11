Guía de los nuevos peajes: 5 claves del nuevo sistema que afectará a todos los conductores

Más información La renovación de millones de permisos de conducir será revisada por Tráfico: condiciones más duras

La situación de la mayoría de autopistas y autovías de nuestro país es bastante precaria: necesitan, con urgencia, una inyección de capital muy generosa que permita mejorar las condiciones de seguridad y circulación de sus instalaciones. Al fin y al cabo, en los últimos años se ha acumulado un gran déficit en este tipo de infraestructuras, que tiene que ser compensado de la manera que sea.

Desde el Gobierno se ha diseñado, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, un sistema de tarificación por uso para las diferentes vías rápidas que componen nuestro ecosistema vial, un plan que está también impulsado por las instituciones de la Unión Europea, una región en la que la inmensa mayoría de países ya cuentan con un sistema de tarificación similar al que se va a implantar en nuestro país.

[h3]Cinco claves de los nuevos peajes de las autopistas [/h3]

¿Cuándo va a ser realidad el plan de peajes para las autopistas? En principio, la llegada del nuevo sistema de tarificación para las autopistas y autovías españolas está previsto para finales de 2022, es decir, dentro de un año. A principios de 2022 está previsto que el ejecutivo central comience sus conversaciones y negociaciones con diferentes agentes sociales.

¿Va a ser siempre igual? No. En una primera fase se propondrá un sistema de tarifa plana similar al de otros países, mientras que más adelante ese sistema evolucionará para convertirse, de manera definitiva, en el sistema de pago por uso que ya utilizan países como Portugal.

¿Afectará a todos los vehículos por igual? No, en principio el pago del peaje distinguirá una serie de condiciones. Primero, el tipo de vehículo (no pagará lo mismo un vehículo de gran tonelaje que una motocicleta), luego la antigüedad y, finalmente, el potencial contaminante del mismo. De esta manera, un SUV diésel de hace 15 años no pagará lo mismo que un híbrido enchufable con 3 años de antigüedad.

¿Cómo funciona el sistema de tarifa plana? El sistema inicial supondrá el abono de una cantidad fija que dependerá de las necesidades del conductor, de manera que podrá adquirir diferentes abonos con duraciones determinadas: días, semanas, meses o un año completo.

¿Cómo funciona el sistema de pago por uso? En el caso del sistema definitivo, se abonará una cantidad por kilómetro recorrido que, en principio, también tendrá en cuenta las variables antes mencionadas: tipo de vehículo, antigüedad y potencial contaminante. Se abonará con la instalación de arcos detectores, que permitirán saber si la matrícula de nuestro coche ha sido registrada en el sistema.