Hasta 17 carreteras afectadas y cortes de carretera por la borrasca 'Francis'

La nieva afecta a 17 carreteras secundarias de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana yNavarra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 14.00 horas.También permanece cortada por accidente la AP-2 en Zaragoza, a su paso por La Almolda y otrocomplica la circulación en la AP-7 en Benalmádena.

Así, permanecen cortadas la DSA-191 a la altura de Candelario en Salamanca; en Barcelona la BV-2204 en Santa Margarida de Montbui y en Tarragona la C-241d Santa Coloma de Queralt. EnNavarra, está interrumpido el tráfico en la NA-2011 en Pikatua y en la NA-2012 en Irati.

Asimismo, es necesario el uso de cadenas en la SA-203 en Peña de Francia, en Salamanca, en la BV-4031 en Castellar de n'Hug en Barcelona, y en la AS-348 en Centenales (Asturias) y estáprohibido el tráfico de camiones en la AV-941 en El Barco de Ávila y en Valencia están transitables pero con precaución la N-330 y N-420 en Ademuz y la CV-35 en Tuéjar.