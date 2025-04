Ford Explorer eléctrico: Freeway Cola con enchufe por 250 € al mes

Si piensas en el Ford Explorer, seguro que te viene a la cabeza ese mastodonte americano de las pelis, el que sale en The Rookie y en Jurassic Park. Olvídate de eso. El Ford Explorer 2025 que tenemos en España es otra historia: un SUV eléctrico, más pequeño y pensado para europeos. Si el americano es Coca-Cola (el clásico, el de siempre), este es Freeway Cola, la marca blanca del Lidl. No es el original, pero oye, tiene su gracia y no está nada mal para lo que cuesta. En ford.es lo tienes desde 39.912 € con descuentos, y ahora hay una oferta con financiación MultiOpción: das 14.435 € de entrada, 36 cuotas y al final sueltas 26.400 € o lo devuelves.

El diseño no engaña: es más compacto (4,47 metros) frente a los 5 metros del yankee, y tiene un aire moderno, con faros finos y una parrilla ciega que grita “soy eléctrico”. No lleva siete plazas ni huele a barbacoa texana; es un cinco plazas para el día a día, con 450 litros de maletero que no están mal para meter las bolsas del súper o las mochilas de los críos. Eso sí, no esperes el rollo imponente del americano, que no se puede comparar. No está mal hecho, y la calidad interior sube un peldaño respecto a un ID.4, con el que comparte la plataforma MEB de Volkswagen.

Más chispa que fuerza bruta

Interior del Ford Explorer Electric | Ford

El Explorer eléctrico no va a aplastarte contra el asiento como lo haría el americano. Aquí tienes opciones más tranquilas: el base con 170 CV y 52 kWh (unos 380 km de autonomía), o el Extended Range con 286 CV y 77 kWh (hasta 602 km según WLTP). Si quieres tracción total, el tope de gama sube a 340 CV, pero no esperes que te arranque la cabeza en un acelerón. Es un coche para ir cómodo, no para fardar. Consume unos 15-17 kWh/100 km, que no están mal para un SUV eléctrico, y carga a 135 kW (o 185 kW en el AWD), así que en media hora lo tienes al 80% si pillas un cargador decente.

Comparado con el americano, es otro mundo. El de EE.UU. es un bicho para remolcar 2.500 kg y meterte por el barro; este es más de ciudad y autovía, con etiqueta CERO para las ZBE y un silencio que te hace no echar de menos el rugido del EcoBoost. La oferta de la web de 250 € al mes lo hace apetecible si no quieres soltar 40.000 € de golpe, pero no te va a dar esa sensación que tiene el original. Es Freeway Cola: refresca, cumple, pero no es la receta clásica.

Un interior agradable

El Explorer eléctrico se defiende bien para ser la versión “barata” del concepto. La pantalla de 14,6” que sube y baja es un puntazo: parece un gadget de James Bond y lleva SYNC Move 2 con Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos son decentes, calefactados de serie, y el conductor hasta tiene masaje en algunas versiones. Hay un hueco curioso detrás de la pantalla para guardar cosas, pero no busques lujos de Mercedes. Este es un coche para el día a día.

El espacio está bien aprovechado: cinco plazas cómodas y un maletero que no te fallará en un viaje a la playa. Comparado con el Explorer de combustión, pierde esa vibe de salón rodante para familias numerosas, pero gana en practicidad urbana. No es un palacio, pero para ir a una reunión o llevar a los niños al cole, te sobra. Puede no ser el original, pero la Freeway Cola también nos ha dado buenos recuerdos.