No, no existen los "radares de obras", pero... ¿por qué deberías centrar tu atención en estos tramos?

En nuestro país existen miles y miles de kilómetros de carreteras que forman nuestra red vial. Vías de tipo rápido (autovías y autopistas), vías de tipo convencional... en definitiva, toda una "maraña" de carreteras que nos permiten acceder a casi cualquier esquina de nuestra geografía, por pequeño y remoto que parezca nuestro destino. Lógicamente, toda esta red de carreteras hace necesaria también una estrategia de mantenimiento perfectamente estudiada.

Seguro que todos conocemos una carretera que, muy a nuestro pesar, no se encuentra en las mejores condiciones posibles. El paso continuo de vehículos desgasta la carretera, el firme, y por supuesto otros elementos como señales o biondas necesitan ser sustituidas cada cierto tiempo para mantener un buen nivel de seguridad en carretera. Por eso, cada año los conductores nos tenemos que enfrentar a tramos en obras, tramos en los que se está asfaltando, se está renovando la señalización o se están llevando a cabo otro tipo de operaciones.

Puente Mayor cerrado totalmente al tráfico por las obras de asfaltado | ical

Cuando un conductor se encuentra un tramo de obras debe tomar una serie de medidas, de carácter obligatorio. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico es consciente de que no todos los conductores extreman las precauciones cuando se circula por un tramo de obras en el que, como es lógico, la peligrosidad aumenta de manera clara.

Por qué deberías extremar las precauciones en tramos de obras

En las últimas semanas muchos medios se han hecho eco de la supuesta presencia de "radares de obras", especialmente diseñados para actuar en este tipo de trazados. Lo cierto es que estos dispositivos no existen, aunque sí existen los radares de tipo móvil, y la Dirección General de Tráfico puede hacer uso de ellos como mejor convenga, incluyendo su activación en tramos de obras. Por eso, aunque no existan los radares de obras, es perfectamente posible que recibas una multa por exceso de velocidad en un tramo de obras si no has tomado las necesarias precauciones.

Entre las medidas que debes tomar si te encuentras un tramo de obras en tu camino, están las siguientes:

Reducir la velocidad: aunque no exista una señal que lo determine (que siempre suele estar) debes reducir la velocidad, especialmente si ves maquinaria u operarios en plena actividad.

Encender las luces: no está de más encender las luces de cruce, siendo ésta una medida obligatoria si debes circular por un carril adicional o suplementario aunque sea de manera puntual.