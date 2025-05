Estos dos SUV se fabrican en España, son líderes de ventas y una compra muy interesante

El SEAT Arona y el Peugeot 2008 son dos modelos cuyas ventas son la referencia en el segmento. No están solos, hay otros como el Ford Puma o el Hyundai Kona, que ponen las cosas muy difíciles y complican la elección a los usuarios. No obstante, no es una complicación mala, ni mucho menos, cuanta más oferta y más competencia, mejor para quienes buscan comprar coche.

Los planteamientos de cada modelo son bien diferentes, aunque el objetivo final es el mismo: usuarios jóvenes, sin hijos –o con pocos hijos–, que buscan un estilo urbano y desenfadado, pero sin que ello suponga perder las ventajas de todo SUV: comodidad para entrar y salir, posición de conducción ligeramente elevada, estética robusta y algo más de comodidad por el centro urbano gracias a una altura libre al suelo algo más generosa.

A modo de curiosidad, y según el usuario, un argumento de compra, ambos coches, el SEAT Arona y el Peugeot 2008, se fabrican en España, podríamos considerarlos a los dos como productos nacionales, aunque SEAT, por supuesto, toma la delantera en ese aspecto. También la toma en cuanto a deportividad, mientras que el Peugeot gana en tecnología y en un aspecto más moderno.

La hibridación del Peugeot 2008 es clave para las ventas

Peugeot 2008 | Peugeot

Enfrentar al SEAT Arona y al Peugeot 2008 suele dar como resultado un duelo interesante, aunque hay algunos apartados clave donde las diferencias son más importantes que en otros. Apartados como la oferta de motores, donde el SUV de la marca española se queda ligeramente por detrás con respecto al francés por una pequeña cuestión: tecnología híbrida.

Actualmente, un grupo motor híbrido es clave para las ventas y el Peugeot 2008 cuenta con una oferta más interesante que la ofrecida en el catálogo del Arona. El modelo de SEAT no tiene ninguna opción híbrida en su gama, es decir, no hay etiqueta ECO en el SEAT Arona y eso no es buena señal en los tiempos que corren, más todavía cuando todos los rivales si cuentan con un grupo motor híbrido. En el caso del Peugeot 2008, además, presume de 145 CV.

El diseño del SEAT Arona todavía es popular

Seat Arona | SEAT

La falta de hibridación es un claro problema para el SEAT, pero el diseño lo es para el Peugeot, pero no porque sea feo, sino porque resulta muy polarizante, sobre todo cuando se habla del interior. El habitáculo de Peugeot no convence a todo el mundo y puede influir en la decisión de compra más de lo que se puede uno imaginar.

El SEAT no tiene ese problema, es bastante convencional, aunque eso permite que sea agradable, funcional y que, por si fuera poco, guste a mucha gente. También garantiza un puesto de conducción más convencional que en el Peugeot, un detalle que no debería pasarse por alto; la posición de conducción y todos los mandos son especialmente importantes.

Si quieres tacto deportivo, apuesta por el SEAT

SEAT Arona | SEAT

Peugeot 2008 | Peugeot

Cuando se conducen ambos coches también se encuentran notables diferencias. Por un lado, el 2008 es suave, cómodo y, hasta cierto punto, refinado. El SEAT, por su parte, es más incisivo, más directo, más deportivo. En ambos casos se dispone de un comportamiento en carretera de primer nivel y una conducción sumamente fácil, pero el Peugeot apuesta por el confort y el Arona por una conducción más dinámica.

Incluso en las decoraciones también se notan diferencias. El SEAT Arona parece más sencillo, pero es claramente más deportivo, mientras que el Peugeot 2008 juega la baza del diseño “tecnológico”, parece –y es– más moderno, más “urban style”.

¿Con cuál te quedas?

La decisión, al contrario que en otras ocasiones, parece más fácil que nunca. Si quieres un coche que luzca muy moderno, que sea cómodo y además, tenga etiqueta ECO, la elección es el Peugeot. Si por el contrario prefieres un tacto de conducción más directo, suspensiones ligeramente más duras y un diseño más convencional, tu coche debería ser el SEAT Arona.

En cuanto a precios, el Arona más barato, según la web oficial de la marca, cuesta 21.170 euros –con descuentos promocionales incluidos–, mientras que el más caro sube hasta los 28.570 euros. El 2008, también según web oficial, parte de los 22.840 euros y puede llegar a superar los 29.000 euros en su versión más cara. Si contamos la versión eléctrica que sí tiene el francés, entonces, el precio supera los 32.000 euros.