Si no te da para comprar una casa quizá te guste más esta camper de 10 metros de largo

Esta claro que por encima de cualquier vehículo del segmento SUV, por muy cómodo que sea, nunca habrá nada comparable a la comodidad y hospitalidad que te da una furgoneta tipo camper.

Aunque por supuesto en esta vida hay niveles y niveles, habrá gente que no tenga unas necesidades tan altas o simplemente no quiere gastarse lo que equivaldría a esos niveles de comodidad.

Mercedes ATventure 960 | Televisión alemana

Pero para todos aquellos pudientes y amantes de los motorhome, la ATventure de Mercedes se presente como la opción más equipada para hacer viajes largos sin echar en falta la comodidad de tu casa.

Su nombre completo es ATventure 960 y sin duda tiene como objetivo borrar por completo el apego que puedas tenerle a tu hogar. Quizá el tamaño del motor es uno de sus inconvenientes, que te va a recordar que en realidad no estás en tu casa de siempre, porque es un Atego 1530 que mide nada más y nada menos que 9,6 metros.

Interior ATventure 960 | Televisión alemana

Eso no quiere decir que no sea un motor poco potente, estamos hablando de que cuenta con 299 CV y compuesto por seis cilindros. Eso sí, no te olvides de hacerle un buen cambio de aceite sin esperar más de 120.000 kilómetros.

Por supuesto esto no es una furgoneta al uso que no supera los 5 metros de longitud y que, aunque tengas que buscar un poco más, puedes aparcar en casi cualquier lugar. Afortunadamente esto lo compensa con un espacio enorme de maletero para guardar bicicletas, patinetes o lo que se te ocurra.

Interior ATventure 960 | Televisión alemana

Al ser una furgoneta de este tipo, cuando hablamos de personas que pueden ir en ella, no hablamos de solamente de sentadas en un asiento sin hacer nada, si no durmiendo plácidamente. En este sentido, pueden ir hasta cuatro personas contando ovejitas gracias a su amplio espacio con dormitorio incluido, salón-comedor, baño con total privacidad y cocina con todo lo que necesitas para hacer platos deliciosos.

Por mucho que no llegue al precio descomunal que pueden alcanzar las viviendas hoy en día, lo cierto es que te saldría más barato comprarte un Ferrari antes que esta casa con ruedas de 600.000 euros, pero si cuentas con el dinero y eres un verdadero aventurero quizá sea una opción a tener en cuenta.