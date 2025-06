Este es, posiblemente, el eléctrico más bestial que puedas encontrar

Los coches eléctricos llevan ya varios años intentando conquistar el mercado y los fabricantes compiten entre sí por ver quién es más eficiente, más ligero, más urbano... Pero hay uno que hace justo lo contrario, porque no le hace falta nada más. Hablamos, como no puede ser de otra manera, del HUMMER EV. Un vehículo a lo grande que no tiene complejos y que hoy en día representa muy bien la cara más salvaje de la electrificación.

No es un modelo que vayamos a encontrar en lo más alto de las listas de ventas, pero el HUMMER se ha ganado un hueco en la historia por ser el primer súper pickup 100% eléctrico. Su carta de presentación son cifras que parecen sacadas de un videojuego y soluciones técnicas que rozan lo absurdo, en el buen sentido.

Ahora, GMC ha anunciado una actualización para 2026 con el objetivo de demostrar que la etiqueta 'cero emisiones' también es totalmente compatible con la de 'cero límites'. La nueva versión del HUMMER va a ser más rápida, más tecnológica y más bestia que nunca, pero va a incorporar otras funciones brutales.

El exceso se convierte en virtud para el HUMMER EV

¿Cuántas veces has escuchado que menos es más? En muchos contextos tiene sentido, pero el minimalismo no entra en los planes de los creadores del HUMMER EV. Una de las novedades más llamativas de la nueva actualización va a ser el sistema King Crab, que se pasa el juego del sistema de dirección a las cuatro ruedas. Con este modo, los ejes traseros van a poder girar de forma más agresiva que los delanteros para que el HUMMER se pueda mover literalmente en cualquier dirección: en diagonal, sobre sí mismo, podrá sortear obstáculos en cualquier terreno...

Si ya estaba preparado para circular en situaciones todoterreno, ahora va a llegar también a las más extremas. Este coche puede perfectamente serpentear entre piedras, rodear zanjas estrechas o girar en espacios donde otros pick-ups nunca van a poder llegar.

Y, por supuesto, las prestaciones acompañan. La versión 3X Pickup entrega 1.160 CV de potencia y un increíble par motor de 17.626 Nm. Sí, has leído bien. Una auténtica barbaridad que hace que entre en el ranking de los eléctricos más potentes del planeta.

De 0 a 100 km/h en solo 2,8 segundos

Para los más exigentes, GMC ha preparado también la edición limitada Carbon Fiber Edition. Estará disponible para las versiones 3C Pickup y SUV y, como su propio nombre adelanta, combina fibra de carbono, detalles exclusivos y una pintura gris mate. Pero lo que seguramente te va a llamar la atención es su aceleración: pasa de 0 a 100 km/h en solo 2,8 segundos.

Son cifras que puedes encontrar en superdeportivos, pero lo impresionante aquí es que lo hace con una masa que supera las cuatro toneladas. ¿Y cuál es su secreto? La nueva batería de 25 módulos y una afinadísima calibración del software de propulsión, que se encarga de aprovechar cada vatio para que parezca que estás conduciendo un deportivo.

GMC Hummer EV | GMC

Un interior propio de la mejor nave espacial

Dentro del HUMMER EV 2026 nos encontramos un habitáculo que recuerda mucho más a una cabina de nave espacial que a la de un pickup. Tiene una pantalla central de 13,4 pulgadas totalmente personalizable y Google Built-In para que puedas acceder a cualquier aplicación en streaming.

Una de las tecnologías más útiles que encontramos entre todos los acabados premium es la carga bidireccional, que permite utilizar la batería del coche para alimentar una vivienda y hasta para cargar otro coche eléctrico. Si hubieras tenido un HUMMER, te hubiera venido muy bien durante el apagón que vivimos hace varias semanas.

También estrena el sistema Super Cruise mejorado, que ahora incluye asistencia para cambios de carril sin manos hasta en vías no mapeadas. Si esperas salir de casa y encontrarte algún día, como por arte de magia, un HUMMER, no va a ocurrir. No llegará nunca a Europa porque su tamaño, su consumo y su filosofía lo hacen inviable en el mercado europeo. Pero eso no quita que sea uno de los eléctricos más extremos que se hayan fabricado jamás.