Adiós a miles de patinetes: la fecha clave que cambiará la movilidad urbana en 2027

El mercado del patinete eléctrico ha crecido de forma acelerada en los últimos años y muchas ciudades han endurecido sus reglas para mejorar la seguridad vial. Actualmente, conviven modelos certificados con otros vendidos antes de 2024 que todavía pueden circular gracias al periodo transitorio.

El año que viene, solo podrán circular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) certificados, identificados con la correspondiente homologación y código de verificación. Los patinetes vendidos antes del 22 de enero de 2024 sin esta certificación han podido seguir utilizándose durante tres años, pero perderán esa autorización el próximo 22 de enero de 2027.

Además de verificar si su patinete está certificado, los usuarios deben recordar que los VMP siguen teniendo prohibido circular por aceras, vías interurbanas, autopistas y autovías, y que las ordenanzas municipales pueden establecer restricciones adicionales sobre velocidad, estacionamiento o zonas de circulación.