Estas son las principales multas de tráfico a las que se exponen los ciclistas en España

El uso de la bicicleta como medio de transporte ha crecido notablemente en España en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades, cada vez más adaptadas. Resulta barato, relativamente práctico y una forma óptima de hacer deporte. Sin embargo, es crucial que los ciclistas sepan las reglas de tráfico que les afectan para evitar sanciones.

A diferencia de los conductores de vehículos a motor, los ciclistas no tienen por qué contar con un carnet, de modo que no se les pueden retirar puntos si comenten una infracción. No obstante, sí están sujetos a multas viales que pueden afectar en mayor o menor medida a su bolsillo. A continuación, se detallan las más comunes, pese a ser desconocidas por la gran mayoría de usuarios.

Grupo de ciclistas | Getty