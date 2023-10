Miguel Ángel Muñoz es un destacado actor y cantante español nacido el 4 de julio de 1983 en Madrid. Comenzó su carrera artística a una temprana edad, participando en series de televisión como 'Un paso adelante', donde interpretó el papel de Roberto. Su talento versátil lo llevó a explorar la música, lanzando varios álbumes como solista. A lo largo de su carrera, ha cosechado el reconocimiento tanto en el ámbito actoral como musical, consolidándose como uno de los artistas más queridos de España y trascendiendo las fronteras nacionales con su carisma y talento.

Entrevista Miguel Ángel Muñoz | Centímetros Cúbicos

Muñoz ha participado en numerosos proyectos cinematográficos y teatrales, demostrando su versatilidad en cada uno de ellos. Su presencia en el mundo del entretenimiento ha dejado una huella indeleble, convirtiéndose en un referente para las generaciones más jóvenes y un ícono de la cultura pop en España. Miguel Ángel Muñoz continúa sorprendiendo al público con su inquebrantable pasión por el arte y su capacidad para reinventarse constantemente en la industria del espectáculo.

El actual piloto del equipo PRM Racing y actor se enfrentó a las preguntas de nuestro director de programa Fernando Gómez Blanco.

P: Quien nos iba a decir que la siguiente vez que nos viésemos iba a ser contigo como piloto de carreras...

R: Pues sí efectivamente, quién nos lo iba a decir. Fíjate que aquella entrevista fue muy inspiradora. Me divertí muchísimo pero ni de lejos podría imaginar que repitiésemos una siguiente entrevista yo ya siendo piloto, habiendo competido. Me hace mucha ilusión sinceramente. Así que de alguna manera tienes algo que ver en este gusanillo que tengo ahora por las carreras.

P: La primera vez que probaste el coche creo que no fue fácil...

R: No solo la primera vez no fue fácil si no que me dio mucho miedo. Yo se lo dije a ellos. Probé junto a mi compañero, con el que estoy compitiendo en la Copa Racer que es el mejor con diferencia. Yo di una vuelta y me dejé el brazo agarrándome a una de las barras de seguridad y yo iba con muchísimo miedo y pensé es imposible que yo pueda hacer lo mismo que este chico, imposible. Luego cambiamos roles y yo iba unos 25 segundos por detrás de Félix. Me dijeron ‘¿cómo lo ves?’ y dije ‘bien’.

Estas son solo algunas de las interesantes declaraciones de Miguel Ángel Muñoz nos dejó sobre sus inicios en el mundo de la competición. Si quieres ver la entrevista íntegra, podrás hacerlo en el video principal de esta noticia donde también aparecen Javier Serrano y César Moreno, fundador y piloto del equipo PRM.