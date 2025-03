Los eléctricos despegan, y lo hacen a hombros de uno de los clásicos que ya es un superventas

No son los mejores tiempos para comprarse un coche eléctrico en España tras el fin del Plan Moves y la incertidumbre de no saber cuándo volverá a estar operativo. No obstante, y por increíble que parezca, hasta el día 13 de este mes de febrero se han disparado las ventas de modelos EV. No en vano, han crecido en un 50 % según los datos recogidos por la empresa filial de ANFAC Ideauto y EU-EVs. Un inicio prometedor a pesar de las difíciles circunstancias que viven en lo comercial este tipo de vehículo.

No obstante, hay más detalles que llaman la atención del informe, como que el Fiat 500e sea el eléctrico más vendido con 336 unidades, más de un 25 % del total (1.796). No obstante, 300 de ellas han sido adquiridas por una empresa para su flota de vehículos. De todas maneras, conviene detenerse en el modelo italiano de Stellantis y explicar por qué es elegido por varias compañías para alquilar en la modalidad conocida como carsharing. Y es que esto no puede ser producto de la casualidad, ¿verdad?

Fiat 500e | Fiat

Ágil e ideal para el día a día

El Fiat 500e se define como un coche pensado para la ciudad, un urbanita puro y un gran compañero de rutina al mismo tiempo. Sus contenidas dimensiones y ligero peso de 1.400 kilos le confieren también un comportamiento dinámico que siempre es de agradecer. De esta forma, mide 3,60 metros de largo, 1,70 metros de ancho y 1,50 metros de alto. A ello hay que añadir una distancia de ejes cifrada en 2,32 metros que permite acoger a cuatro pasajeros en el interior de su habitáculo.

El maletero ofrece una capacidad de almacenamiento de 185 litros, suficiente para guardar pertenencias cotidianas. No obstante, con los asientos traseros plegados puede subir hasta los 550 litros.

El Fiat 500e está de oferta durante el mes de diciembre | Fiat

Un equipamiento que cumple de sobra

A pesar de que no estamos hablando de un modelo premium ni demasiado prestacional, lo cierto es que el Fiat 500e ofrece un equipamiento de garantías en su interior. Así las cosas, se encuentra su pantalla táctil de 10 pulgadas que lidera el sistema multimedia y que presume ser intuitiva para tener todo bajo control, una palanca simplificada de cuatro botones para el cambio de marcha automático,tres modos de conducción (Normal, Range y Eco) que se ajustan a las necesidades del conductor y a las circunstancias del tráfico y un botón de arranque sin llave, sensor de aparcamiento y navegador GPS, entre otros elementos.

Su versión más prestacional es la que se suele ofrecer en algunas de las empresas de alquiler de coche en cuestión, de forma que el usuario puede disfrutar del motor eléctrico de 118 CV y par motor máximo de 220 Nm. Con dicho propulsor homologa una autonomía de 257 kilómetros en ciclo WLTP (aunque Sharenow asegura que 320 kilómetros según el clima). Además, su batería de iones de litio puede cargar el 80 % de su capacidad en 35 minutos. En cualquier caso, la versión de acceso RED admite cargas de 50 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 al 80 % en 20 minutos si se da con una estación adecuada.