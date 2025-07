Eléctricos baratos: ¿Cuáles son los que realmente merecen la pena?

Los eléctricos económicos están de moda, pero no todos brillan por igual. A poco que escarbes, verás que muchas de sus virtudes se desinflan rápido cuando pasas de la teoría a la práctica. Autonomía de chiste, acabados que parecen de coche sin carnet, tiempos de recarga eternos o precios que dejan de ser tan “baratos” cuando sumas lo que cuesta ponerles un punto de carga en casa, y sin embargo, entre toda esa marea, hay opciones que sí merecen la pena. Hay que saber encontrarlas.

La clave está en ser honesto contigo mismo: ¿para qué vas a usar el coche? Porque si tus trayectos son mayoritariamente urbanos, con pocos kilómetros al día y posibilidad de cargar por la noche, hay modelos que te pueden encajar perfectamente. El problema es que muchos fabricantes se han lanzado a por este segmento sin terminar de entender lo que busca el comprador, y eso se nota. Algunos eléctricos “baratos” fallan precisamente en lo que debería ser su fuerte: ser coches prácticos y económicos de mantener.

Hay que poner en contexto lo de “barato”. Un eléctrico barato sigue siendo más caro que un gasolina equivalente. Pero si hablamos de modelos como el Dacia Spring, el Citroën ë-C3 o el MG4, ya empezamos a encontrar coches que, por lo que cuestan y lo que ofrecen, pueden cuadrar bien en según qué usos. No son perfectos, pero si entiendes sus limitaciones y no esperas milagros de ellos en carretera abierta, pueden cumplir sobradamente como coche principal de ciudad o como segundo vehículo.

¿Qué ofrece un eléctrico barato hoy en día?

Lo primero que hay que aceptar es que, con los precios actuales de las baterías, ningún eléctrico barato puede competir de tú a tú con un coche térmico en coste de adquisición. Pero su baza está en el día a día. El coste por kilómetro, las ayudas públicas (si las pillas a tiempo), y el hecho de que tienen menos mantenimiento que un gasolina, pueden inclinar la balanza si haces muchos trayectos urbanos.

Eso sí, conviene tener en cuenta que muchos de estos modelos vienen con baterías pequeñas, lo que limita su autonomía a cifras que pueden dar vértigo si vienes de un coche tradicional. Unos 200 km reales en el mejor de los casos, y eso siendo prudente con el acelerador y sin poner la calefacción a tope. Si entiendes que no es un coche para viajes largos, sino para recados, trabajo y poco más, no tendrás problemas. Pero si vas a hacer escapadas frecuentes, puede que no te compense.

En cuanto al equipamiento, hay luces y sombras. Algunos como el MG4 sorprenden por lo completos que vienen por el precio que tienen. Otros, en cambio, parecen recortados a conciencia para que luego acabes pagando extras casi obligatorios. Por eso es importante mirar más allá del precio de entrada. Un eléctrico barato con climatizador, buena conectividad y algo de ayuda a la conducción puede ser una buena compra. Uno pelado, sin carga rápida y con acabados dudosos, puede acabar siendo una fuente de frustración.

Dacia Spring | Dacia

Modelos que sí cumplen lo que prometen

El Dacia Spring ha sido el pionero en este segmento, y aunque se le ha criticado por su rendimiento y acabados, tiene sentido para quien busca el mínimo coste posible. Es un coche honesto que no pretende ser más de lo que es. Es pequeño, ligero y perfecto para moverse por ciudad sin complicaciones. Su autonomía justa y su escasa potencia lo hacen poco recomendable para carretera, pero para un uso puramente urbano, tiene lógica.

El Citroën ë-C3 ha llegado con la idea de ofrecer algo más por un poco más. Mejores acabados, más espacio, una batería de mayor capacidad y un diseño más atractivo. No es revolucionario, pero sí es un paso adelante claro frente al Dacia, y lo mejor es que sigue en un rango de precio accesible, sobre todo si puedes acogerte a las ayudas del Plan Moves. Eso sí, toca estar atentos a cómo evoluciona su gama de versiones, porque de momento no todas están disponibles.

Luego está el MG4, que juega en otra liga. Tiene más potencia, mejor autonomía, más equipamiento… y aun así sigue teniendo un precio económico. Se le nota más refinado y más coche en todos los sentidos. Para muchos, es el eléctrico que más sentido tiene hoy si buscas algo asequible pero que no te limite demasiado en trayectos fuera de la ciudad. Lo único que hay que tener en cuenta es su tamaño: ya no es un coche pequeño para todo el mundo, y eso puede echar para atrás a quien busque algo más compacto.

Citroën C3 | Citroën

¿Merecen la pena frente a un gasolina?

Aquí viene la gran pregunta. Si solo miras el precio de compra, un coche gasolina sigue ganando. Pero si haces números a largo plazo, los eléctricos pueden salirte a cuenta. El ahorro en combustible y mantenimiento puede ser significativo si haces muchos kilómetros, y si puedes cargar en casa a tarifa valle, más aún. Eso sí, si tienes que depender de cargadores públicos caros o poco fiables, se complica el asunto.

También hay que pensar en la reventa. A día de hoy, los eléctricos todavía se deprecian más rápido que los térmicos, y eso hace que muchos compradores se lo piensen dos veces, pero es un mercado que está evolucionando deprisa, y los modelos con buena reputación, como el MG4, pueden mantener mejor su valor que otros menos conocidos o con peores prestaciones.

Primeros detalles del nuevo MG4 eléctrico | MG

La clave es no dejarse llevar por la moda ni por las promesas de ahorro inmediato. Hay eléctricos baratos que merecen la pena, pero no todos, y si eliges mal, puedes acabar con un coche que no se adapta a tus necesidades y que encima no te resulta tan económico como parecía al principio.