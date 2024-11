La DGT avisa: estos son los casos en los que no puedes adelantar a una bici

Moverse en bicicleta es una práctica muy habitual. Es muy normal encontrarse un ciclista, tanto en carretera como en ciudad. Porque el ciclismo es una práctica muy común entre la sociedad, tanto para desplazarse por la ciudad, evitando atascos, como disfrutando de un paseo por la naturaleza.

Todos conocemos la norma para adelantar a un ciclista en la carretera: en vías de dos o más carriles, hay que ocupar el carril contiguo al que esté circulando el ciclista. En carreteras que sean de un único carril, hay que adelantar dejando un margen de separación de 1,5 metros, invadiendo el carril contrario, siempre y cuando sea seguro para todos.

En el caso de que quieras adelantar a una bici, pero venga otra por el carril contrario, está completamente prohibido realizar la maniobra. Pese a que el coche tenga espacio para adelantar, no podrá hacerlo porque puede poner en peligro a ambos ciclistas, ya que no se cumpliría la norma de separación de 1,5 metros.

El pasado mes de marzo entró en vigor una nueva normativa para proteger al ciclista, en vista del aumento de atropellos que han sufrido. Con esta medida, hay otros tres nuevos casos en los que está completamente prohibido adelantar a una bici.

Cuando se ponga en riesgo o se entorpezca la circulación de otros vehículos, no se permite realizar el adelantamiento, para no poner en riesgo la seguridad de nadie.

Tampoco se podrá adelantar si estamos circulando por un tramo en el que haya un cruce o una intersección porque, al invadir el carril contrario, podemos provocar un accidente.

Por último, en el caso de que haya unas condiciones meteorológicas adversas, y no permita tener buena visibilidad, como pueden ser lluvias fuertes, niebla, tampoco se podrá realizar el adelantamiento. Al no tener visibilidad, no sabemos si viene por el otro carril un coche, y se podría provocar un accidente.

Para velar por la seguridad de todos, la DGT ha prohibido adelantar a una bici en estos casos, pudiendo ser un paso adelante para reducir los atropellos a los ciclistas, y los accidentes a la hora de realizar estas maniobras.