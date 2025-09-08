Es un SUV chino y amenaza a sus rivales en España con un precio inferior a 20.000 euros

Ya llegaron, ya están aquí. La expansión de los coches chinos en el país es una realidad y modelos de notable presente en el mercado español como el Hyundai Tucson, el Nissan Qashqai y el Toyota C-HR pueden empezar a preocuparse al dar paso a un integrante para el segmento de los SUV compactos que estaba esperando publicar sus precios para confirmar la amenaza que representa: el Jaecoo 5.

Un vehículo con carta de presentación llamativa y contundente. Capaz para el manejo fuera de carretera al anunciar una profundidad de vadeo de 60 centímetros, preparado al salir de fábrica con 19 funciones ADAS –las avanzadas asistencias para la conducción–, y diferente, ya que se preocupa por ser un SUV no solo para humanos, sino también para que viajen mascotas a bordo, al aplicar materiales antibacterianos y antimanchas, y un sistema de prevención de sustancias peligrosas para la salud de nuestros amigos de cuatro patas.

Capaz por esos 600 milímetros que puede atravesar en agua, pero también por otro aspecto de sus bajos, que también da cuenta de sus aptitudes todoterreno: su ángulo de ataque de 20 grados y su ángulo de salida de 30. Ahora bien, en lo más alto, el Jaecoo 5 se presenta como uno de esos que buscan una entrada de luz solar de ensueño al habitáculo. En este caso, su techo panorámico es de 1,45 metros cuadrados.

Qué Jaecoo 5 te puedes llevar por menos de 20.000

¿Qué hay de su apariencia? ¿Qué intenta decirnos tanto desde afuera como por dentro este SUV de más de 4,3 metros de largo con sus aspectos que son más que simples gestos? Por un lado, si lo miras a golpe de vista, sobre todo de perfil, y estás adentrado en la industria británica, puede que te confundas y pienses que eso que ves es un Range Rover. Una vez en la cabina, y si conoces la actualidad de los conceptos interiores de los modelos de Mercedes-Benz, compararás de inmediato el diseño de su pantalla central con el de la pantalla de los coches del fabricante alemán.

Si bien están listas para España una opción híbrida con etiqueta ECO que promete y la versión cien por ciento eléctrica con plataforma heredada del Omoda 5 EV, rival que también pertenece a Chery –motor de 200 CV, batería de 61 kWh, autonomía de más de 400 kilómetros y carga rápida del 30 al 80 por ciento en menos de media hora–, para obtener un Jaecoo 5 y pagar menos de 20.000 euros, es el acabado Pure a gasolina con motor 1.6 conectado a una caja automática de siete velocidades el indicado.

No es que este SUV lleve etiquetado un precio de 19.990 euros al contado. Sí, es cierto que las marcas chinas están resultando una amenaza para los fabricantes occidentales al introducir en Europa modelos con tecnologías a la altura y valores de mercado competitivos. Y también es cierto que, aún tomando lo que pide al contado –27.500 euros–, no deja de ser un SUV compacto con precio razonable. Pero para atraer al cliente como si se tratase de pequeño urbano se sirve de una serie de condiciones, como la financiación y un descuento por entrega de vehículo usado por el cliente.