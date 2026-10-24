Los coches pequeños, bonitos y baratos parecían cosa del pasado. Ahora China quiere devolvernos uno fabricado en España con diseño británico que llegaría en 2027

Hubo una época en la que no necesitabas gastar una fortuna para tener un coche bonito. El Mini original o incluso algunos pequeños deportivos de MG demostraron que un automóvil podía ser asequible, tener personalidad y resultar divertido. Pero, con el paso de los años, los coches han crecido, se han encarecido y los SUV han conquistado prácticamente todos los segmentos.

Ahora, curiosamente, es un fabricante chino el que quiere recuperar aquella filosofía británica y europea. Se trata de MG, una marca nacida en Reino Unido hace más de un siglo que pertenece actualmente al gigante chino SAIC. Su próxima apuesta es un pequeño eléctrico con diseño británico que llegaría en 2027 y que, según las últimas informaciones, también podría acabar fabricándose en España.

MG Go Concept | MG

El pequeño MG que quiere recuperar el encanto de los coches de antes

El nuevo proyecto de MG tiene algo que muchos utilitarios modernos han perdido: personalidad. No pretende convertirse en otro SUV diminuto ni en un electrodoméstico con ruedas. Quiere ser un coche que te guste antes incluso de conocer su potencia o autonomía.

Su diseño nace del centro de MG en Londres y busca recuperar parte del carácter que convirtió a los pequeños automóviles británicos en auténticos iconos. Sin embargo, no necesariamente será una reinterpretación literal de un clásico.

La intención es desarrollar un vehículo compacto, práctico para utilizar a diario y con una estética suficientemente atractiva como para competir con modelos de fuerte personalidad, entre ellos el MINI Cooper eléctrico.

La idea es recuperar un concepto muy sencillo: un automóvil pequeño puede ser brillante sin necesidad de convertirse en un producto de lujo.

MG Go Concept | MG

Diseñado en Reino Unido, con capital chino y posible fabricación española

Aquí llega la parte más interesante de la historia. Según las informaciones publicadas por la revista británica Autocar, MG prepara este pequeño eléctrico para 2027, con la posibilidad de incorporarlo posteriormente a su producción europea.

España aparece en esos planes industriales como uno de los posibles destinos para fabricar el vehículo a partir de 2028. Por tanto, conviene distinguir las fechas: la llegada del coche está prevista para 2027, mientras que su eventual fabricación española sería posterior.

Esta estrategia tiene mucho sentido. Producir automóviles dentro de la Unión Europea permitiría reducir la exposición a los aranceles adicionales que afectan a los eléctricos importados desde China y acercar la producción a los clientes europeos.

Además, España tiene una posición especialmente interesante en esta transformación industrial. Nuestro país cuenta con una importante red de proveedores, experiencia en la fabricación de automóviles pequeños y una infraestructura industrial que resulta atractiva para los fabricantes que quieren establecerse en Europa.

MG Go | MG

El precio será la clave para plantar cara al MINI

MG todavía no ha comunicado un precio definitivo para España, ni tampoco todas las características técnicas del futuro modelo. Y precisamente ahí estará una de las claves de su éxito: ofrecer un automóvil atractivo sin que su precio termine acercándose al de vehículos de segmentos superiores.

El Renault 5 ha demostrado que todavía existe demanda de coches pequeños con personalidad, pero el verdadero desafío consiste en combinar ese atractivo con una tarifa accesible. No basta con recuperar una silueta simpática o utilizar una denominación histórica si el resultado termina siendo demasiado caro.

De hecho, fabricantes como Volkswagen, Renault y Dacia, o más recientemente Citroën con el 2CV, también trabajan para ampliar su oferta de eléctricos asequibles. El segmento de los utilitarios podría convertirse en uno de los grandes campos de batalla de la industria europea durante los próximos años.

MG quiere participar en esa competición con un argumento diferente: no ofrecer simplemente un eléctrico económico, sino uno que también resulte atractivo por su diseño.

Quizá estemos asistiendo a una pequeña reconciliación con aquellos coches que hicieron popular el automóvil en Europa. Compactos, prácticos, con carácter y sin precios prohibitivos.

La paradoja es que una marca de origen británico, propiedad de un gigante chino y con posibilidades de fabricar en España podría convertirse en una de las protagonistas de ese regreso.