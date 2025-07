Renault Boreal: un SUV de siete plazas que quiere gustarte antes de arrancar

El nombre no es precisamente modesto. Porque todos estamos de acuerdo en que las auroras boreales son impresionantes, uno de esos fenómenos de la naturaleza por los que envidiar a quien lo haya visto. La pregunta es si envidiaremos también a quien vaya al volante de un Renault Boreal, el nuevo SUV Grande de 7 plazas de la marca francesa que sobre todo intentará conquistar a las familias.

Por eso mismo, ha sido diseñado enfocado a la virtud del espacio. Tanto para el comfort de los pasajeros, viajen dos, cinco o siete, como para la capacidad de carga. El Renault Boreal despliega un maletero de 586 litros, 1.800 litros con los asientos traseros abatidos. Por lo tanto, permite que no falte nada en los desplazamientos en familia o los trayectos diarios al cole, trabajo o extraescolares. El amplio espacio interior no solo se consigue gracias a una buena distribución de los elementos, sino también a unas contundentes medidas del coche.

Una nueva estrategia

Son 4'56 metros de largo y 1'84 metros de ancho. Además, llama mucho la atención sus 213 mm de distancia sobre el suelo, cifra de 4x4 para no limitar los terrenos sobre los que puede transitar con facilitar el Renault Boreal. Es una cualidad importante porque este modelo es la primera piedra de la estrategia de la marca francesa para conquistar mercados en los que su presencia ha disminuido. En concreto, América Latina, Marruecos, Turquía, India y Corea del Sur, regiones con una orografía más compleja y un mayor número de zonas no asfaltadas que en Europa, donde aún no está prevista su venta.

Renault Boreal | Renault

Especialmente América Latina, Turquía e India son territorios tan amplios que la gente está acostumbrada a viajes de larga distancia. Para hacer estos trayectos más llevaderos, el Renault Boreal cuenta con el sistema multimedia openR link, con dos pantallas de de 10 pulgadas unidas, una para el cuadro de mandos y otra para el contenido de infoentretebimiento. Este sistema dispone de más de 100 aplicaciones integradas, como el reconocimiento de voz de Google para activar las funciones del coche sin levantar las manos del volante ni quitar los ojos de la carretera. Y por qué no, mantener una curiosa conversación con la Inteligencia Artificial.

Una app de control a distancia

Por muchas horas que pases en tu Renault Boreal, tú móvil no se quedará sin batería gracias a la herramienta de carga inalámbrica para smartphones. De hecho, en el móvil puedes instalar la app MyRenault a través de la cual dominar tu coche a distancia. Es posible activar el sistema de refrigeración para que el habitáculo esté fresquito antes de subirse, conocer la ubicación del vehículo o programar el mantenimiento. La tecnología es una de virtudes del Boreal porque suma hasta 26 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (24 en América latina) como control de velocidad de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril o frenada automática de emergencia.

Estos sistemas facilitarán mucho la conducción, aunque la propia mecánica del vehículo logran que la experiencia al volante sea suave y sin sobresaltos. Su transmisión automática de 6 velocidades y doble embrague aligera los cambios de marcha. Está vinculada a un motor 1.3 TCe Turbo alimentado ya sea por gasolina o etanol dependiendo del mercado.

Su potencia es de 186 CV (acelera de 0 a 100 en 9'2 segundos) aunque en Turquía podrán comprar una versión de 138 CV. De momento, el principal defecto del Renault Boreal es su ausencia en el mercado europeo. Sin embargo, si funciona en la mayoría de cinco regiones donde estará disponible, no hay que descartar la posibilidad de que se expanda a nuestro continente porque en el actual contexto ultra competitivo, vale la pena apostar por cualquier cosa que ofrezca brotes verdes de éxito.