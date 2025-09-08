laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

ETIQUETA C

Los coches con etiqueta C se enfrentan a estos cambios desde ya en España

Los coches con etiqueta ambiental C en España ya están empezando a notar cambios importantes que afectarán a su uso cotidiano. Esta categoría agrupa a vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel a partir de 2014.

Etiqueta C

Centímetros Cúbicos
Publicado:

Los coches con etiqueta ambiental C en España ya están empezando a notar cambios importantes que afectarán a su uso cotidiano. Esta categoría, que agrupa a vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel a partir de 2014, estaba pensada para reconocer su menor impacto medioambiental, pero la regulación evoluciona y con ella las restricciones y obligaciones.

Por ejemplo, La Línea de la Concepción, en Cádiz, ha aprobado un proyecto de ZBE que en su tercera fase, desde 2028, vetará totalmente la entrada a los vehículos con etiqueta C. Getafe impondrá limitaciones a partir de enero de 2026, prohibiendo toda entrada general desde 2027 salvo para parkings.

En Madrid, las Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección ya restringe el acceso a coches con etiqueta B y C en el Distrito Centro, salvo para estacionar en parkings. Ciudades como Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Estepona, Valladolid, Palma de Mallorca o Cuenca también están avanzando restricciones escalonadas, algunas ya este 2025.

Otro aspecto relevante es la venta y adquisición de vehículos usados con etiqueta C. Los compradores deberán estar atentos a las normativas locales, ya que los coches que antes se movían sin problemas en todas las ciudades podrían tener limitaciones según el municipio.

Antena 3» Noticias Motor

