La multa más alta que te puede poner la Guardia Civil al volante: ¿sabías que no es por la DGT?

Cuando pensamos en multas al volante, casi siempre imaginamos sanciones de la DGT por exceso de velocidad, alcohol o uso del móvil. Sin embargo, la Guardia Civil puede imponer multas mucho más altas, y lo llamativo es que no dependen de la DGT, sino de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Las sanciones más elevadas están relacionadas con el uso ilegal del vehículo para transporte de personas o mercancías. Basta con realizar un servicio de transporte sin la autorización correspondiente para enfrentarse a una multa muy seria. Por ejemplo, transportar viajeros sin licencia, aunque sea de forma puntual, puede conllevar una sanción de hasta 4.000 euros en la primera infracción. Si hay reincidencia, la multa puede dispararse hasta los 18.000 euros, una cifra recogida expresamente en la normativa vigente.

La segunda gran sanción tiene que ver con el tacógrafo. Manipular este dispositivo, falsear los tiempos de conducción o alterar los datos registrados se considera una infracción muy grave. Este tipo de prácticas, más habituales entre conductores profesionales, también puede acarrear multas de varios miles de euros, además de la inmovilización del vehículo o la retirada de la autorización de transporte.

En resumen, no todas las multas al volante son "de tráfico". Usar el coche para actividades ilegales o profesionales sin cumplir la ley puede salir mucho más caro de lo que muchos conductores imaginan.