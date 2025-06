Coches clásicos que ahora valen oro (y antes nadie quería)

El eterno capítulo de los coches clásicos que, con las décadas, se vuelven de culto o, en su defecto, reciben el valor que en su período de fabricación no se les adjudicaba. Roles secundarios en las gamas, cualidades modestas y poco confiables, producciones inocuas para el mercado y la competencia, el peso de la crítica especializada. Por motivos diversos, coches que no se destacaron precisamente por buenas demandas.

Cuando el flujo de ventas no avanza sobre un modelo y deriva en bajas producciones, será el futuro el que convierta esas escasas unidades en oportunidades que no se presentan todos los días. Si hasta al Honda NSX le ha pasado en los años noventa, aunque no califique para este criterio de selección. Aquí hablamos de automóviles que mejoran con la edad y encuentran en el mercado de los vehículos de segunda mano un fuerte, una segunda vida, otra oportunidad de encontrar la consideración.

Porsche 912 | Getty

Aunque hablar de segundas oportunidades no significa limitar la cuestión a los coches usados que aparecen en venta o en subastas en plataformas varias. Todo está en la consideración. Talleres de restomod, con sus visiones y el trato reivindicador que dan a modelos olvidados, aportan lo suyo para que sobre estos coches se pose un punto de vista diferente al de antes. Miren, si no, al Porsche 912...

Despreciados ayer, valorados hoy: Un clásico alemán, uno italiano y otro norteamericano

Un deportivo alemán que ha vivido a la sombre del Porsche 911 y hoy se ha resignificado como un objeto de deseo, vendiéndose por fortunas de seis cifras si se trata de alguna edición especial moderna o por varias decenas de miles de euros –ejemplares por los que se pagan 40.000, 50.000, 60.000 y hasta 80.000 euros– en sitios de compra y venta o casas de subastas.

Ferrari Mondial | Ferrari

No es que el 912 no tuviera demanda durante su ciclo comercial. Todo lo contrario. Fue, en ese sentido, un modelo sólido. Sino que su propósito fue apalancar a un recién nacido Porsche 911, el destinado a ser el objeto de deseo. Distinto es el caso de, por ejemplo, el Ferrari Mondial, un deportivo que decepcionó en prestaciones, diseño y un manejo que no estaba a la altura de su predecesor, y que requirió de su evolución a lo largo de la década para elevar la vara.

De la mano del T Cabriolet, el más popular, el Ferrari Mondial es hoy una alternativa con presencia en el circuito de los usados, goza de recurrencia y es una vía a tener en cuenta para quienes buscan un Ferrari clásico. Y si de clásicos hablamos, para cerrar, el más clásico de todos: el Ford Edsel. Catalogado como el mayor fracaso de la industria y como uno de los peores coches por donde se lo mire, 70 años después representa un desafío para los restauradores y coleccionistas expositores, y encontrarse con uno nos da la pauta de que su valor actual va más allá del dinero.