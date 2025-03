El coche chino más barato del mundo cuesta 600 euros, es una pick-up de cuatro plazas, y puedes comprarla desde España (aunque hay truco)

¿Quién dijo que un coche eléctrico es caro? El precio medio de comprar un EV en España se sitúa en los 33.000€, según datos de 2024, pero acaba de aparecer una opción más barata que comprarte un smartphone de última generación.

Es la KEYU KBW-4, una micro pick-up eléctrica que puedes recibir en casa directamente desde China por solo 605 dólares (unos 585 euros al cambio). La fabrica Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing, una empresa china especializada en vehículos eléctricos de bajo coste.

Se parece mucho a las pick-ups tradicionales, pero es mucho más compacta. Lo que sí sorprende es que tiene una cabina doble y cuatro plazas, porque hay algunas con dimensiones mucho más grandes (y más caras) que no cuentan con esa fila extra de asientos.

¿Y la mecánica? También es compacta, porque monta un motor eléctrico bastante pequeño, tiene una potencia que no supera los 7 CV, alcanza una velocidad máxima de 50 km/h y sube pendientes de hasta un 30% de inclinación. La autonomía, según datos del fabricante, oscila entre los 301 y los 400 kilómetros con una sola carga gracias a su batería de litio de 30 kWh.

Keyu Pickup | Keyu

Puedes comprarla desde España, pero no circular con ella

Las prestaciones son las que son, pero esta pick-up tan barata tiene unos cuantos trucos. El primero es que aunque la puedes pedir a través de Alibaba y recibirla en España, no es legal circular en carretera con ella.

La KEYU KBW-4 no tiene homologación europea, así que no se puede matricular ni, por ende, utilizarse en vías públicas. Ahora bien, puede ser útil en espacios privados, como fincas, complejos industriales, grandes propiedades, parques industriales y hasta grandes almacenes. Quizá es una opción interesante si lo que buscas es una pick-up eléctrica barata para este tipo de entornos.

Keyu Pickup | Keyu

¿Realmente cuesta menos de 600€?

Pues sí y no, porque esto también tiene truco. Su precio no alcanza los 600 euros, pero no es 100% real porque para conseguirla a ese precio hay que comprar en grandes cantidades. La plataforma que la vende es Alibaba, y como ocurre con muchos de sus productos, esas tarifas bajas solo se aplican al adquirir varias unidades al por mayor.

Si compramos una sola, el coste probablemente suba mucho por los gastos de envío y aranceles. Lógicamente, va a seguir siendo más barata que una pick-up eléctrica de una marca reconocida, pero ya no merecerá tanto la pena teniendo en cuenta que no podemos circular con ella y que tiene un motor bastante pequeño.

Si lo que buscas es un vehículo de este tipo para circular por la ciudad, la KEYU KBW-4 no es para ti. Pero sí puede serlo si necesitas varias unidades para cualquier espacio privado, porque compensa el precio y las prestaciones de un eléctrico.